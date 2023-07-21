Репетиция перед ЛК. Ворскла обыграла польский клуб в матче с 7 голами
Команда Віктора Скрипника одержала победу над клубом «Рекорд» Бельско-Бяла
Полтавская «Ворскла» в заключительном контрольном поединке польского этапа летних учебно-тренировочных сборов сыграла в Бельско-Бяле против местного «Рекорда».
Команда Виктора Скрипника одержала победу (4:3), проведя генеральную репетицию перед стартом в Лиге конференций.
Товарищеский матч, 21 июля
Ворскла Полтава (Украина) – Рекорд Бельско-Бяла (Польша) – 4:3
Голы: Пердута, 41, Степанюк, 80 (пен), игрок на просмотре, 84, Нестеренко, 88 – Валуш, 4, Свидерски, 20, Новак, 45 (пен)
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