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Товарищеские матчи
Ворскла
21.07.2023 18:00 – FT 4 : 3
Рекорд Бельско-Бяла
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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 23:59 | Обновлено 22 июля 2023, 00:27
42
0

Репетиция перед ЛК. Ворскла обыграла польский клуб в матче с 7 голами

Команда Віктора Скрипника одержала победу над клубом «Рекорд» Бельско-Бяла

21 июля 2023, 23:59 | Обновлено 22 июля 2023, 00:27
42
0
Репетиция перед ЛК. Ворскла обыграла польский клуб в матче с 7 голами
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» в заключительном контрольном поединке польского этапа летних учебно-тренировочных сборов сыграла в Бельско-Бяле против местного «Рекорда».

Команда Виктора Скрипника одержала победу (4:3), проведя генеральную репетицию перед стартом в Лиге конференций.

Товарищеский матч, 21 июля

Ворскла Полтава (Украина) – Рекорд Бельско-Бяла (Польша) – 4:3

Голы: Пердута, 41, Степанюк, 80 (пен), игрок на просмотре, 84, Нестеренко, 88 – Валуш, 4, Свидерски, 20, Новак, 45 (пен)

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Ворскла Полтава Рекорд Бельско-Бяла контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Виктор Скрипник
Источник ФК Ворскла
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