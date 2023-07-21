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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 23:23 | Обновлено 21 июля 2023, 23:34
411
0

Продолжать карьеру или стать тренером? Олейника в ЛНЗ не будет

Контракт хавбека с полтавской «Ворсклой» закончился 30 июня 2023 года

21 июля 2023, 23:23 | Обновлено 21 июля 2023, 23:34
411
0
Продолжать карьеру или стать тренером? Олейника в ЛНЗ не будет
ФК Ворскла. Денис Олейник

У бывшего игрока национальной сборной Украины Дениса Олейника контракт с «Ворсклой» истек 30 июня 2023 года, и его решили не продлевать.

Как стало известно Sport.ua, 36-летний воспитанник буковинского футбола еще не определился со своим будущим: искать варианты с продолжением футбольной карьеры или попробовать свои силы на тренерском поприще. Ведь недавно Олейник получил диплом УЕФА категории В, что дает право быть главным тренером команды Второй лиги или ассистентом наставника перволигового клуба.

По информации Sport.ua, появившиеся в июле в СМИ сообщения об интересе к Олейнику со стороны ЛНЗ, новичка УПЛ, не соответствуют действительности, и в расположении черкасской команды опытный полузащитник не появлялся.

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Денис Олейник Ворскла Полтава ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ трансферы завершение карьеры инсайд
Источник Sport.ua
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