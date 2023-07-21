Вице-президент Ворсклы: «Мы заявили стадион в Ужгороде как резервный»
Олег Лысак рассказал, где команда будет проводить матчи
Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о логистических решениях, которые клуб будет предпринимать в связи с выступлениями команды в Лиге конференций.
– Кто инициатор переноса матча 1-го тура УПЛ между «Ворсклой» и «Днепром-1»? Где планируете проводить домашние матчи в чемпионате Украины?
– Мы заявили стадион в Ужгороде как резервный. Буквально через час после жеребьевки (еврокубков - прим.) были проведены переговоры с «Днепром-1».
Я благодарю Андрея Русола. Думаю, что мы оказались в одинаковой истории, поэтому договорились о переносе матча. Делаем все для того, чтобы достичь результата в наших еврокубковых матчах. Если мы проходим дальше в Лиге конференций, то это будет Ужгород. Если не проходим - то это Полтава, только Полтава, - сказал Лысак.
На следующей неделе «Ворскла» и «Днепр-1» начнут еврокубковый сезон. 30 июля команды должны были провести очный матч 1-го тура УПЛ, но по соглашению сторон игра была перенесена.
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