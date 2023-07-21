Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-президент Ворсклы: «Мы заявили стадион в Ужгороде как резервный»
Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 09:19 | Обновлено 21 июля 2023, 09:43
156
0

Вице-президент Ворсклы: «Мы заявили стадион в Ужгороде как резервный»

Олег Лысак рассказал, где команда будет проводить матчи

21 июля 2023, 09:19 | Обновлено 21 июля 2023, 09:43
156
0
Вице-президент Ворсклы: «Мы заявили стадион в Ужгороде как резервный»
ФК Ворскла

Вице-президент полтавской «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о логистических решениях, которые клуб будет предпринимать в связи с выступлениями команды в Лиге конференций.

– Кто инициатор переноса матча 1-го тура УПЛ между «Ворсклой» и «Днепром-1»? Где планируете проводить домашние матчи в чемпионате Украины?
– Мы заявили стадион в Ужгороде как резервный. Буквально через час после жеребьевки (еврокубков - прим.) были проведены переговоры с «Днепром-1».

Я благодарю Андрея Русола. Думаю, что мы оказались в одинаковой истории, поэтому договорились о переносе матча. Делаем все для того, чтобы достичь результата в наших еврокубковых матчах. Если мы проходим дальше в Лиге конференций, то это будет Ужгород. Если не проходим - то это Полтава, только Полтава, - сказал Лысак.

На следующей неделе «Ворскла» и «Днепр-1» начнут еврокубковый сезон. 30 июля команды должны были провести очный матч 1-го тура УПЛ, но по соглашению сторон игра была перенесена.

По теме:
Днепр-1, Динамо и Ворскла заявили в УПЛ первую группу игроков
Лига конференций. Итоги 1-го раунда. Определены все пары квалификации Q2
Старая травма. Стало известно, когда Чеснаков вернется на поле
Ворскла Полтава Олег Лысак
Источник Espreso TV
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Волейбол | 20 июля 2023, 20:05 0
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции
Сборная Украины U-22 в первом матче отбора на Евро выиграла у Турции

Подопечные Андрея Левченко победой стартовали в квалификации на чемпионат Европы

ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
Футбол | 21 июля 2023, 02:30 4
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США
ВИДЕО. Он вернулся! Мудрик зажигает на сборах Челси в США

Синие отправились на предсезонную подготовку

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июля
Футбол | 21.07.2023, 05:21
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 июля
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Теннис | 20.07.2023, 17:46
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Байндл наказала скандальную венгерку и вышла в 1/4 финала в Будапеште
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
Футбол | 20.07.2023, 21:40
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
Секретный матч. Динамо забило 9 мячей в поединке за закрытыми дверями
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
19.07.2023, 17:47 24
Футбол
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
19.07.2023, 20:45 2
Теннис
WTA отреагировала на скандал с Шуай на турнире в Венгрии
WTA отреагировала на скандал с Шуай на турнире в Венгрии
20.07.2023, 07:35 3
Теннис
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
19.07.2023, 10:35
Бокс
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
19.07.2023, 14:58 67
Футбол
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
20.07.2023, 08:58 23
Футбол
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
21.07.2023, 03:40
Теннис
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Сенсация! Определен соперник Ворсклы во 2-м раунде отбора Лиги конференций
20.07.2023, 22:00 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем