Палмейрас – Форталеза. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии

22 июля на «Альянц-Парк» пройдет матч 16-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Палмейрас» встретится с «Форталезой». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Палмейрас

Клуб - действующий чемпион страны. Он в прошлом сезоне выиграл Серии А, продолжив удачную, практически золотую для себя эру. Вроде бы удачно начинали и нынешний сезон, как на внутренней арене, так и в Копе Либертадорес. Но летом поросята вдруг начали оступаться, причем постоянно. Тут и вылет из кубка, где проиграли оба матча четвертьфинала принципиальному сопернику, Сан-Паулу, и пике в Бразилейрао, где претендент на защиту титула после 10-матчевой полосы без поражений на старте вдруг получили 0-1 с Баией. Потом с тем же счетом уступили и лидеру этого чемпионата, Ботафого, а с Атлетико Паранаэнсе и Фламенго разделили очки, сыграв вничью. На этой неделе был поединок с Интернасьоналом, и новая неудача, 0-0.

Форталеза

Команда после длительного пребывания в 3-м дивизионе страны смогла в конце прошлого десятилетия резко прибавить. Пройдя Серию В транзитом, за 1 только 2018-й год, потом клуб смог закрепиться на национальной футбольной вышке. Так, прошлый цикл Бразилейрао принес 8-е итоговое место. Был даже шанс сыграть после такого в Копе Либертадорес. Но, пройдя в квалификации Депортиво Мальдонадо, потом трехцветные из стали вылетели после битв с Серро Портеньо, уступив в обоих поединках. Но зато в Копе Судамерикана бразильцы выиграли 5 матчей из 6, выиграв группу. При этом подопечные Войводы ухитряются удержаться на прошлогоднем уровне и в Серии А. Особенно удачно получается с конца июня, когда вышло часто выигрывать. Но с Куябой произошла осечка, в виде 0-1.

Статистика личных встреч

Палмейрас в 2022-м году взял 4 очка в паре поединков. Да и в этом уже году получилось пройти соперника в кубке, пусть и после 3-0 дома минимально уступили на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в том, что Палмейрас наконец-то выиграет - но его неудачи явно затянулись. Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,909).