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  4. Экс-35 ракетка. С кем сыграет Стародубцева в полуфинале 60-тысячника в США?
ITF
21 июля 2023, 21:05 |
377
0

Экс-35 ракетка. С кем сыграет Стародубцева в полуфинале 60-тысячника в США?

Юлия встретится с Мэдисон Бренгл

21 июля 2023, 21:05 |
377
0
Экс-35 ракетка. С кем сыграет Стародубцева в полуфинале 60-тысячника в США?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Бренгл

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) узнала соперницу в полуфинале хардового турнира серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

Украинка встретится с Мэдисон Бренгл (США, WTA 102), которая в третьем раунде соревнований обыграла Нефису Берберович (Босния и Герцеговина, WTA 360) в двух сетах за 1 час и 20 минут.

ITF W60 Эвансвилл. Хард. 1/4 финала

Мэдисон Бренгл (США) [1] – Нефиса Берберович (Босния и Герцеговина) – 6:3, 6:1

Бренгл является экс-35-й ракеткой. На ее счету два трофея на уровне WTA 125, а также 19 титулов на турнирах ITF.

Юлия и Мэдисон впервые сыграют между собой. Поединок состоится завтра, 22 июля.

В 1/4 финала турнира Стародубцева обыграла Веронику Мирошниченко.

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Мэдисон Бренгл ITF Эвансвилл Юлия Стародубцева Нефиса Берберович
Источник Sport.ua
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