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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 20:57 | Обновлено 21 июля 2023, 21:26
1225
0

Днепр-1 собирается усилиться молодым бразильским форвардом

Кандидатуру одобрил тренерский штаб Александра Кучера

21 июля 2023, 20:57 | Обновлено 21 июля 2023, 21:26
1225
0
Днепр-1 собирается усилиться молодым бразильским форвардом
Днепр-1

Клуб УПЛ «Днепр-1» собирается усилиться молодым бразильским форвардом, имя которого не сообщается.

20-летний футболист принадлежит клубу «Ретро», но последний сезон провел в аренде в команде «Руд Булл Брагантино» (43 матча, 17 голов), которая принадлежит концерну Red Bull.

Кандидатуру центрального форварда из Бразилии одобрил тренерский штаб Александра Кучера. Вице-чемпионы Украины готовят трансферное предложение.

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Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Ред Булл Брагантино Александр Кучер
Источник UA-Football
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