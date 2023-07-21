Клуб УПЛ «Днепр-1» собирается усилиться молодым бразильским форвардом, имя которого не сообщается.

20-летний футболист принадлежит клубу «Ретро», но последний сезон провел в аренде в команде «Руд Булл Брагантино» (43 матча, 17 голов), которая принадлежит концерну Red Bull.

Кандидатуру центрального форварда из Бразилии одобрил тренерский штаб Александра Кучера. Вице-чемпионы Украины готовят трансферное предложение.