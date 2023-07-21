Украина. Премьер лига21 июля 2023, 20:57 | Обновлено 21 июля 2023, 21:26
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Днепр-1 собирается усилиться молодым бразильским форвардом
Кандидатуру одобрил тренерский штаб Александра Кучера
21 июля 2023, 20:57 | Обновлено 21 июля 2023, 21:26
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Клуб УПЛ «Днепр-1» собирается усилиться молодым бразильским форвардом, имя которого не сообщается.
20-летний футболист принадлежит клубу «Ретро», но последний сезон провел в аренде в команде «Руд Булл Брагантино» (43 матча, 17 голов), которая принадлежит концерну Red Bull.
Кандидатуру центрального форварда из Бразилии одобрил тренерский штаб Александра Кучера. Вице-чемпионы Украины готовят трансферное предложение.
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