Стало известно, какие каналы покажут матчи Днепра-1 и Панатинаикоса

Стало известно, какие каналы будут транслировать матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Днепром-1» и греческим клубом «Панатинаикос».

В прямом эфире обе встречи будет транслировать телеканал УНИАН. Также матчи можно будет посмотреть на YouTube-канале Footballhub.

Напомним, первый матч «Днепра-1» против «Панатинаикоса» состоится в Кошице 25 июля в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч будет сыгран 1 августа в Афинах в 20:30 по Киеву.

Ранее «Днепр-1» заявил в УПЛ первую группу игроков.