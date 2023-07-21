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  4. Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Детальный обзор матча 1/4 финала Уимблдона
Уимблдон
21 июля 2023, 16:05 |
213
0

Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Детальный обзор матча 1/4 финала Уимблдона

Смотрите 20-минутный обзор лучших моментов поединка украинки против первой ракетки мира

21 июля 2023, 16:05 |
213
0
Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Детальный обзор матча 1/4 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Элина Свитолина

11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/4 финала Уимблдона-2023 неожиданно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек (7:5, 6:7, 6:2), добыв первую победу в противостоянии с полькой.

Сегодня ютуб-канал Уимблдонского турнира выпустил 20-минутное видео с лучшими моментами того поединка.

Отметим, что благодаря победе над Свёнтек Свитолина во второй раз в карьере пробилась в полуфинал травяного мейджора, где проиграла будущей чемпионке Маркете Вондроушовой из Чехии.

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Элина Свитолина Ига Свёнтек Уимблдон-2023 видео
Источник Sport.ua
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