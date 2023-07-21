Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Детальный обзор матча 1/4 финала Уимблдона

11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/4 финала Уимблдона-2023 неожиданно обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек (7:5, 6:7, 6:2), добыв первую победу в противостоянии с полькой.

Сегодня ютуб-канал Уимблдонского турнира выпустил 20-минутное видео с лучшими моментами того поединка.

Отметим, что благодаря победе над Свёнтек Свитолина во второй раз в карьере пробилась в полуфинал травяного мейджора, где проиграла будущей чемпионке Маркете Вондроушовой из Чехии.