Игорь ПЕРДУТА: «Дила доказала, что с ней надо считаться»

Определился соперник «Ворсклы» во втором квалификационном раунде Лиги конференций – грузинская «Дила».

В беседе с корреспондентом Sport.ua один из ведущих игроков полтавчан Игорь Пердута поделился своими ожиданиями от противостояния с футболистами «Дилы»:

– Поединки предыдущего этапа «Дилы» со словацким ДАКом еще раз доказали: прогнозы в футболе дело – ненадежное. Ведь большинство экспертов отдавали предпочтение словацкой команде, однако «Дила» решила иначе.

– Футболисты «Ворсклы» сейчас находится на сборе в Польше, но, видимо, нашли возможность просмотреть телетрансляции этих поединков. Чем запомнилась «Дила«?

– Хорошим контролем мяча, бойцовским характером. В первом матче в гостях грузины сплотились и переломили ход поединка, который складывался для них неудачно.

– Вы не знакомы с вратарем Кучеренко и нападающим Ковталюком, которые защищают цвета «Дилы«?

– Нет, знаю только, что они – украинцы.

– А то, что «Дилу» возглавляет украинский специалист Андрей Демченко может пригодиться грузинской команде?

– Не думаю. Все будет зависеть, прежде всего, от нас, как настроимся, продемонстрируем ли свои лучшие качества. Если подойдем к противостоянию с «Дилой» в боевой спортивной форме, то никакая информация о «Ворскле», которой владеет Демченко, дивидендов «Диле» не принесет.

– Сегодня «Ворскла» на сборе в Польше проведет последний спарринг. Как оцениваете нынешнее состояние полтавской команды?

– Как по мне, главное, что лазарет команды – пустой. Все ребята мотивированы, горят желанием доказать, что из предыдущих неудач в еврокубках сделаны правильные выводы.

– В двух последних выступлениях в Европе полтавчане на заключительных минутах пропустили и досрочно выбывали с дистанции.

– Не для того мы прошлой весной с таким трудом добывали путевку в Лигу конференций, чтобы вылететь после первых матчей.

– 27 июля «Ворскла» будет принимать «Дилу» на стадионе польского города Тихи, где несколько недель назад полтавчане встречались с местной командой.

– Стадион просто красавец, отвечает всем требованиям сегодняшнего дня. Запомнились и болельщики, которые горячо поддерживали свою команду. Надеюсь, что 27 июля нам изрядно поможет 12 игрок.