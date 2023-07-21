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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 14:15 | Обновлено 21 июля 2023, 14:16
413
0

НЕВЕРТОН: «Желаю Украине всего наилучшего, мы вместе в этой борьбе»

Новичок «Шахтера» поделился первыми впечатлениями после трансфера

21 июля 2023, 14:15 | Обновлено 21 июля 2023, 14:16
413
0
НЕВЕРТОН: «Желаю Украине всего наилучшего, мы вместе в этой борьбе»
ФК Шахтер Донецк. Невертон

Новичок «Шахтера» Невертон присоединился к клубу и поделился первыми впечатлениями.

– Какие эмоции после знакомства с командой?
– Я хотел бы поблагодарить всех членов администрации клуба, болельщиков, которые прислали много сообщений в инстаграм с поздравлениями и словами поддержки, а также игроков команды, которые очень хорошо меня приняли.

– Следил ли раньше за «Шахтером» и что можешь сказать о команде?
– Да, конечно, я уже давно знаю «Шахтер», следил за клубом еще со времен, когда здесь играл мой соотечественник Дентиньо. Это очень известный клуб, который действительно хорошо знают в Бразилии и который заслуживает того, чтобы достичь большого успеха.

– Назови свои главные игровые качества и какие цели ставишь на будущий сезон?
– Считаю, мое сильное качество заключается в том, что я смогу быстро интегрироваться и сработаться с новыми партнерами как можно лучше. Уверяю, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде во всем.

– Сейчас тяжелые времена для Украины. Что бы ты мог сказать в поддержку болельщиков «Шахтера» и всех украинцев?
– Я бы хотел сказать, что желаю Украине всего наилучшего, а это значит, что мы вместе в этой борьбе.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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