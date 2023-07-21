ХАЦКЕВИЧ: «Никакой работы, а тем более контракта, у меня в Польше нет»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал появившуюся вчера информацию о том, что он якобы назначен консультантом в варшавском клубе «Скра 1921».

«То, что я прочитал в интернете о моей работе в клубе «Скра 1921», меня очень сильно удивило, если не сказать больше.

В начале июня я вернулся в Европу, и с тех пор не давал ни одного интервью ни польским, ни украинским СМИ или интернет-ресурсам. Сейчас никакой работы, а тем более контракта, у меня в Польше нет.

Ничего более этого мне сказать нечего, потому что просто нечего комментировать», - сказал Хацкевич.