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Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 12:53 | Обновлено 21 июля 2023, 13:00
207
0

ХАЦКЕВИЧ: «Никакой работы, а тем более контракта, у меня в Польше нет»

Известный тренер опроверг информацию о своем трудоустройстве

21 июля 2023, 12:53 | Обновлено 21 июля 2023, 13:00
207
0
ХАЦКЕВИЧ: «Никакой работы, а тем более контракта, у меня в Польше нет»
dynamo.kiev.ua. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал появившуюся вчера информацию о том, что он якобы назначен консультантом в варшавском клубе «Скра 1921».

«То, что я прочитал в интернете о моей работе в клубе «Скра 1921», меня очень сильно удивило, если не сказать больше.

В начале июня я вернулся в Европу, и с тех пор не давал ни одного интервью ни польским, ни украинским СМИ или интернет-ресурсам. Сейчас никакой работы, а тем более контракта, у меня в Польше нет.

Ничего более этого мне сказать нечего, потому что просто нечего комментировать», - сказал Хацкевич.

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Александр Хацкевич
Источник Динамо Киев от Шурика
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