Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хацкевич нашел себе работу в любительском клубе из Польши
Польша
20 июля 2023, 15:07 | Обновлено 20 июля 2023, 15:13
905
5

Хацкевич нашел себе работу в любительском клубе из Польши

Экс-тренер «Динамо» будет консультантом клуба «Скра 1921»

20 июля 2023, 15:07 | Обновлено 20 июля 2023, 15:13
905
5
Хацкевич нашел себе работу в любительском клубе из Польши
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Любительский польский клуб «Скра 1921» из Варшавы сообщил о начале сотрудничества с бывшим тренером «Динамо» Киев Александром Хацкевичем. Условия и сроки контракта не называются.

49-летний белорусский специалист будет работать в «Скре 1921» консультантом. Его задача – помощь клубу в переходе на профессиональный уровень.

Предыдущим местом работы Хацкевича была кипрская «Кармиотисса». Он покинул клуб осенью прошлого года.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич называл меня Мастер, понятно почему»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Луческу не видит Цитаишвили в команде»
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»
Александр Хацкевич Скра 1921
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Яремчук забил 6 голов. Брюгге выиграл спарринг со счетом 22:0
Футбол | 19 июля 2023, 22:19 15
ВИДЕО. Яремчук забил 6 голов. Брюгге выиграл спарринг со счетом 22:0
ВИДЕО. Яремчук забил 6 голов. Брюгге выиграл спарринг со счетом 22:0

Под серьезную раздачу попала аматорская команда «Гейст»

Минкульт выделит 33 млн грн на сериал о президенте Ингульца
Футбол | 20 июля 2023, 08:45 37
Минкульт выделит 33 млн грн на сериал о президенте Ингульца
Минкульт выделит 33 млн грн на сериал о президенте Ингульца

Продюсером сериала будет Юрий Горбунов

Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Футбол | 20.07.2023, 13:20
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Футбол | 20.07.2023, 11:40
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Футбол | 19.07.2023, 17:47
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Max123
Знайшов свій рівень
Ответить
+8
umnuy2
это всё что нужно знать о уровне наших тренеров...только ребров,шева и скрипник в начале что-то из себя представляют.....тренер с купленым дипломом ПРО ФФУ тренирует аматоров в Польше
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
А был бы у него папа тренером в Карпатах то тренеровал бы Карпаты
Ответить
+3
Перець
Уроки фізкультури будуть проводитися на найвищому рівні 
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
19.07.2023, 11:16 2
Теннис
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
18.07.2023, 23:59 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
19.07.2023, 10:35
Бокс
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
19.07.2023, 20:55 9
Футбол
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
19.07.2023, 21:47 8
Теннис
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
18.07.2023, 21:50 32
Футбол
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
19.07.2023, 21:15 1
Футбол
WTA отреагировала на скандал с Шуай на турнире в Венгрии
WTA отреагировала на скандал с Шуай на турнире в Венгрии
20.07.2023, 07:35 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем