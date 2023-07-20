Польша20 июля 2023, 15:07 | Обновлено 20 июля 2023, 15:13
905
5
Хацкевич нашел себе работу в любительском клубе из Польши
Экс-тренер «Динамо» будет консультантом клуба «Скра 1921»
20 июля 2023, 15:07 | Обновлено 20 июля 2023, 15:13
905
5
Любительский польский клуб «Скра 1921» из Варшавы сообщил о начале сотрудничества с бывшим тренером «Динамо» Киев Александром Хацкевичем. Условия и сроки контракта не называются.
49-летний белорусский специалист будет работать в «Скре 1921» консультантом. Его задача – помощь клубу в переходе на профессиональный уровень.
Предыдущим местом работы Хацкевича была кипрская «Кармиотисса». Он покинул клуб осенью прошлого года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июля 2023, 22:19 15
Под серьезную раздачу попала аматорская команда «Гейст»
Футбол | 20 июля 2023, 08:45 37
Продюсером сериала будет Юрий Горбунов
Футбол | 20.07.2023, 13:20
Футбол | 20.07.2023, 11:40
Футбол | 19.07.2023, 17:47
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Знайшов свій рівень
это всё что нужно знать о уровне наших тренеров...только ребров,шева и скрипник в начале что-то из себя представляют.....тренер с купленым дипломом ПРО ФФУ тренирует аматоров в Польше
Показать Скрыть 1 ответ
А был бы у него папа тренером в Карпатах то тренеровал бы Карпаты
Уроки фізкультури будуть проводитися на найвищому рівні
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.07.2023, 11:16 2
18.07.2023, 23:59 2
19.07.2023, 10:35
19.07.2023, 20:55 9
19.07.2023, 21:47 8
18.07.2023, 21:50 32
19.07.2023, 21:15 1
20.07.2023, 07:35 3