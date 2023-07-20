Хацкевич нашел себе работу в любительском клубе из Польши

Любительский польский клуб «Скра 1921» из Варшавы сообщил о начале сотрудничества с бывшим тренером «Динамо» Киев Александром Хацкевичем. Условия и сроки контракта не называются.

49-летний белорусский специалист будет работать в «Скре 1921» консультантом. Его задача – помощь клубу в переходе на профессиональный уровень.

Предыдущим местом работы Хацкевича была кипрская «Кармиотисса». Он покинул клуб осенью прошлого года.