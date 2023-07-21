Диназ подписал вратаря Львова

Вышгородский «Диназ» пополнился еще одним футболистом, который в минувшем сезоне играл в УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, новичком «Диназа» стал 20-летний голкипер Илья Ольховый из «Львова». На финише предыдущего сезона УПЛ воспитанник тернопольского футбола провел 3 матча и пропустил 4 мяча. До этого Ольховый играл за «Львов» U-19.

«Диназ» в своем дебютном сезоне в Первой лиге занял 14-е место. Новый чемпионат команда Александра Головко откроет 29 июля выездным матчем с «Черниговом».

Ранее наш сайт сообщал, что «Диназ» подписал 33-летнего нападающего с опытом игры в Лиге Европы.