Диназ подписал 33-летнего нападающего с опытом игры в Лиге Европы

Как стало известно Sport.ua, 33-летний форвард Виталий Пономарь и руководство «Диназа» ударили по рукам, подписав договор о сотрудничестве.

Воспитанник купянского футбола известен по выступлениям, в первую очередь, за «Шахтер-3», «Александрию» (в ее составе он стал победителем Первой лиги в 2015 году, бронзовым призером УПЛ в 2019-м и провел 6 матчей в Лиге Европы), «Волынь» и «Металлист 1925».

В минувшем чемпионате УПЛ Пономарь провел за «Металлист 1925» всего 1 матч, пропустив большую часть сезона из-за травмы ахилла. На уровне Первой лиги в активе нападающего суммарно 27 голов в 83 матчах за «Александрию», «УкрАгроКом», «Волынь» и «Металлист 1925».

Команда Александра Головко по итогам предыдущего чемпионата финишировала на 14-м месте во втором по рангу украинском дивизионе. Новый сезон «Диназ» откроет 29 июля выездным матчем с «Черниговом».

Ранее стало известно, что «Диназ» еще на сезон продлил контракт с 38-летним форвардом.