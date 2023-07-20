Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диназ подписал 33-летнего нападающего с опытом игры в Лиге Европы
Украина. Первая лига
20 июля 2023, 18:01 | Обновлено 20 июля 2023, 18:09
603
0

Диназ подписал 33-летнего нападающего с опытом игры в Лиге Европы

Виталий Пономарь попытается реанимировать карьеру в составе вышгородской команды

20 июля 2023, 18:01 | Обновлено 20 июля 2023, 18:09
603
0
Диназ подписал 33-летнего нападающего с опытом игры в Лиге Европы
ФК Металлист 1925. Виталий Пономарь

Как стало известно Sport.ua, 33-летний форвард Виталий Пономарь и руководство «Диназа» ударили по рукам, подписав договор о сотрудничестве.

Воспитанник купянского футбола известен по выступлениям, в первую очередь, за «Шахтер-3», «Александрию» (в ее составе он стал победителем Первой лиги в 2015 году, бронзовым призером УПЛ в 2019-м и провел 6 матчей в Лиге Европы), «Волынь» и «Металлист 1925».

В минувшем чемпионате УПЛ Пономарь провел за «Металлист 1925» всего 1 матч, пропустив большую часть сезона из-за травмы ахилла. На уровне Первой лиги в активе нападающего суммарно 27 голов в 83 матчах за «Александрию», «УкрАгроКом», «Волынь» и «Металлист 1925».

Команда Александра Головко по итогам предыдущего чемпионата финишировала на 14-м месте во втором по рангу украинском дивизионе. Новый сезон «Диназ» откроет 29 июля выездным матчем с «Черниговом».

Ранее стало известно, что «Диназ» еще на сезон продлил контракт с 38-летним форвардом.

По теме:
Онана прошел медосмотр в МЮ. Интер сможет сфокусироваться на Трубине
Новичку Шахтера Педриньо 21 год, а в его карьере уже две мутные истории
Албанский легионер Ворсклы отсутствует на сборе в Польше
Диназ Вышгород Виталий Пономарь инсайд трансферы Металлист 1925
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Футбол | 20 июля 2023, 13:20 8
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды

Вингер подписал предварительный контракт с «Полесьем»

Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Футбол | 20 июля 2023, 11:40 3
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду

19-летний нападающий Игорь Горбач покинет столичный клуб

Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
Футбол | 20.07.2023, 11:59
Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
Срна прибыл в Милан на переговоры с Интером по Трубину
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Футбол | 19.07.2023, 23:59
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Президент Полесья: «Отношение Усика к тренировкам – пример для команды»
Футбол | 20.07.2023, 16:10
Президент Полесья: «Отношение Усика к тренировкам – пример для команды»
Президент Полесья: «Отношение Усика к тренировкам – пример для команды»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
18.07.2023, 21:50 32
Футбол
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
18.07.2023, 20:53 1
Мир азарта
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
19.07.2023, 11:16 2
Теннис
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
Майк ТАЙСОН: «Это будет бой мастера с подлым адским уродцем»
19.07.2023, 10:35
Бокс
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
18.07.2023, 16:55 87
Футбол
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
19.07.2023, 17:50 48
Футбол
Непобежденный американский боксер сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа
Непобежденный американский боксер сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа
19.07.2023, 15:16
Бокс
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
18.07.2023, 23:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем