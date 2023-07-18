Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диназ продлил контракт с 38-летним форвардом
Украина. Первая лига
18 июля 2023, 14:23 |
441
0

Диназ продлил контракт с 38-летним форвардом

Ветеран задержится в Вышгороде

18 июля 2023, 14:23 |
441
0
Диназ продлил контракт с 38-летним форвардом
ФК Торпедо-БелАЗ. Вячеслав Шевченко

Как стало известно Sport.ua, нападающий Вячеслав Шевченко продолжит выступления за «Диназ», подписав новое соглашение с клубом из пригорода Киева.

38-летний нападающий присоединился к вышгородцам в феврале 2021 года. До этого уроженец Крыма поиграл за «Борисфен», «Сталь» (Каменское), «Ильичевец-2», «Феникс-Ильичевец», «Сталь» (Алчевск), «Александрию», «Викторию» и команды четырех других стран.

В минувшем сезоне Первой лиги Шевченко провел за «Диназ» 6 матчей.

Команда Александра Головко по итогам предыдущего чемпионата финишировала на 14-м месте во втором по рангу украинском дивизионе. Новый сезон «Диназ» откроет выездным матчем с «Черниговом» (базовый день 1-го тура Первой лиги — 28 июля).

По теме:
Бразильский новичок Карпат пропустит старт сезона
Сын Чечера сменил Ингулец на дебютанта УПЛ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Пока меня не устраивает реализация голевых моментов»
Вячеслав Шевченко инсайд Первая лига Украины Диназ Вышгород
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
Футбол | 17 июля 2023, 21:09 8
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен

Парижане готовы отдать Доннарумму и Верратти за Бернарду Силву

Колос, ЛНЗ, Ингулец и другие: как коррелируют урожай с футболом?
Футбол | 18 июля 2023, 13:10 0
Колос, ЛНЗ, Ингулец и другие: как коррелируют урожай с футболом?
Колос, ЛНЗ, Ингулец и другие: как коррелируют урожай с футболом?

Блогер Sport.ua о взаимосвязи развития агробизнеса и изменений на футбольной карте Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Футбол | 17.07.2023, 21:46
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Романчук показал 11-й результат на 5 км на ЧМ по водным видам спорта
Водные виды | 18.07.2023, 09:57
Романчук показал 11-й результат на 5 км на ЧМ по водным видам спорта
Романчук показал 11-й результат на 5 км на ЧМ по водным видам спорта
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
Футбол | 17.07.2023, 18:22
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА после включения клубов из Крыма в чемпионат рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
18.07.2023, 05:17
Футбол
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
17.07.2023, 20:31 135
Футбол
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
16.07.2023, 18:30 5
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Свитолина вернула статус первой ракетки Украины
17.07.2023, 08:45 2
Теннис
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
Динамо – Арис Лимасол – 4:0. Дубль Волошина за 3 минуты. Видео голов, обзор
16.07.2023, 21:07
Футбол
Усик рассказал, кого больше всех боятся в супертяжелом весе
Усик рассказал, кого больше всех боятся в супертяжелом весе
16.07.2023, 10:54 2
Бокс
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют вторую годовщину
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют вторую годовщину
16.07.2023, 15:01 4
Теннис
Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
17.07.2023, 11:45 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем