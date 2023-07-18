Диназ продлил контракт с 38-летним форвардом

Как стало известно Sport.ua, нападающий Вячеслав Шевченко продолжит выступления за «Диназ», подписав новое соглашение с клубом из пригорода Киева.

38-летний нападающий присоединился к вышгородцам в феврале 2021 года. До этого уроженец Крыма поиграл за «Борисфен», «Сталь» (Каменское), «Ильичевец-2», «Феникс-Ильичевец», «Сталь» (Алчевск), «Александрию», «Викторию» и команды четырех других стран.

В минувшем сезоне Первой лиги Шевченко провел за «Диназ» 6 матчей.

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Команда Александра Головко по итогам предыдущего чемпионата финишировала на 14-м месте во втором по рангу украинском дивизионе. Новый сезон «Диназ» откроет выездным матчем с «Черниговом» (базовый день 1-го тура Первой лиги — 28 июля).