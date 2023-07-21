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Испания
21 июля 2023, 10:25 | Обновлено 21 июля 2023, 10:43
180
0

Хетафе подписал защитника Севильи

Хосе Кармона сменил клубную прописку

21 июля 2023, 10:25 | Обновлено 21 июля 2023, 10:43
180
0
Хетафе подписал защитника Севильи
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний защитник Хосе Кармона покинул «Севилью» и продолжит карьеру в другом испанском клубе. Арендный договор с футболистом заключил «Хетафе».

Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения следующего сезона.

В прошедшей кампании Кармона выступал в аренде за «Эльче». Защитник поучаствовал 24 поединках за команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице.

Напомним, в конце июня «Севилья» выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги.

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Хетафе Севилья Хосе Кармона трансферы трансферы Ла Лиги
Источник ФК Хетафе
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