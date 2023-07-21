Хетафе подписал защитника Севильи
Хосе Кармона сменил клубную прописку
21-летний защитник Хосе Кармона покинул «Севилью» и продолжит карьеру в другом испанском клубе. Арендный договор с футболистом заключил «Хетафе».
Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения следующего сезона.
В прошедшей кампании Кармона выступал в аренде за «Эльче». Защитник поучаствовал 24 поединках за команду, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
В минувшем розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице.
Напомним, в конце июня «Севилья» выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги.
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