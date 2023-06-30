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  4. Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Испания
30 июня 2023, 18:43 |
2811
4

Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги

У победителей Лиги Европы серьезные финансовые проблемы

30 июня 2023, 18:43 |
2811
4
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Севилья» выставила на трансфер всех игроков команды. Об этом сообщают испанские СМИ.

Дело в том, что у клуба есть долги в размере 90 миллионов евро, которые необходимо погасить в ближайшее время. Из-за этого клуб готов рассмотреть вариант с продажей любого игрока. При этом, 1-2 продаж для стабилизации финансового положения команды будет недостаточно.

Именно необходимость массовой распродажи стала причиной ухода из «Севильи» знаменитого спортивного директора Мончи, который отправился в «Астон Виллу». Он знал о тяжелом финансовом положении клуба, в отличие от большинства членом правления «Севильи», для которых это стало полной неожиданностью.

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Севилья Рамон Мончи трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Marca
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
І це один з грандів європейського футболу, багаторазовий переможець ЛЄ? Яке ж там бездарне керівництво! Мабуть, таке ж злодійкувате, як у нас в Україні.
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+4
avk2307
І туди сватають Мудрика?
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0
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