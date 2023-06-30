Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
У победителей Лиги Европы серьезные финансовые проблемы
«Севилья» выставила на трансфер всех игроков команды. Об этом сообщают испанские СМИ.
Дело в том, что у клуба есть долги в размере 90 миллионов евро, которые необходимо погасить в ближайшее время. Из-за этого клуб готов рассмотреть вариант с продажей любого игрока. При этом, 1-2 продаж для стабилизации финансового положения команды будет недостаточно.
Именно необходимость массовой распродажи стала причиной ухода из «Севильи» знаменитого спортивного директора Мончи, который отправился в «Астон Виллу». Он знал о тяжелом финансовом положении клуба, в отличие от большинства членом правления «Севильи», для которых это стало полной неожиданностью.
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