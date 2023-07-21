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Чемпионат мира
21 июля 2023, 08:19 | Обновлено 21 июля 2023, 08:30
396
0

Украинки Монзуль и Стрелецкая получили первое назначение на женском ЧМ-2023

Девушки будут судить один из матчей 23 июля

21 июля 2023, 08:19 | Обновлено 21 июля 2023, 08:30
396
0
Украинки Монзуль и Стрелецкая получили первое назначение на женском ЧМ-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Международная федерация футбола обнародовала судейские назначения на ближайшие матчи женского чемпионата мира, который, как известно, 20 июля стартовал в Новой Зеландии и Австралии.

Решением ФИФА, 23 июля матч групповой стадии мундиаля между сборными Нидерландов и Португалии будет судить 42-летняя харьковчанка Катерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая из Сум, а также Паулина Барановска из Польши.

Сборные Нидерландов и Португалии играют в группе Е, где их соперниками являются команды США и Вьетнама.

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чемпионат мира по футболу среди женщин Катерина Монзуль Марина Стрелецкая
Источник ФИФА
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