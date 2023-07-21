Украинки Монзуль и Стрелецкая получили первое назначение на женском ЧМ-2023

Международная федерация футбола обнародовала судейские назначения на ближайшие матчи женского чемпионата мира, который, как известно, 20 июля стартовал в Новой Зеландии и Австралии.

Решением ФИФА, 23 июля матч групповой стадии мундиаля между сборными Нидерландов и Португалии будет судить 42-летняя харьковчанка Катерина Монзуль. На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая из Сум, а также Паулина Барановска из Польши.

Сборные Нидерландов и Португалии играют в группе Е, где их соперниками являются команды США и Вьетнама.