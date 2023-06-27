Монзуль – лучший арбитр УПЛ сезона 2022/23
Для Катерины Монзуль это уже третья в карьере победа в данной номинации
Представители клубов украинской Премьер-лиги выбрали лучшего рефери сезона 2022/23. Ею стала Катерина Монзуль.
За Монзуль проголосовали представители семи клубов, пять из которых поставили ее на первое место. Вторым стал Виталий Романов, а третье место разделили Анатолий Абдула и Ярослав Козык.
В сезоне 2022/23 Монзуль отсудила 16 матчей Премьер-лиги. В них она показала 58 желтых и 10 красных карточек. Также арбитр 10 раз назначила одиннадцатиметровые.
Для Катерины Монзуль это уже третья в карьеру победа в данной номинации.
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