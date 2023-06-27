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  4. Монзуль – лучший арбитр УПЛ сезона 2022/23
Украина. Премьер лига
27 июня 2023, 12:57 | Обновлено 27 июня 2023, 13:06
216
2

Монзуль – лучший арбитр УПЛ сезона 2022/23

Для Катерины Монзуль это уже третья в карьере победа в данной номинации

27 июня 2023, 12:57 | Обновлено 27 июня 2023, 13:06
216
2
Монзуль – лучший арбитр УПЛ сезона 2022/23
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Представители клубов украинской Премьер-лиги выбрали лучшего рефери сезона 2022/23. Ею стала Катерина Монзуль.

За Монзуль проголосовали представители семи клубов, пять из которых поставили ее на первое место. Вторым стал Виталий Романов, а третье место разделили Анатолий Абдула и Ярослав Козык.

В сезоне 2022/23 Монзуль отсудила 16 матчей Премьер-лиги. В них она показала 58 желтых и 10 красных карточек. Также арбитр 10 раз назначила одиннадцатиметровые.

Для Катерины Монзуль это уже третья в карьеру победа в данной номинации.

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Катерина Монзуль чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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serhiy
Вітаю,Катя !
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-1
Виктор Алтухов
Даже не смешно. Ну, в конце первого десятка и то может быть.
Ответить
-1
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