Металлист 1925 определился с домашней ареной в Киеве

Команда харьковского клуба «Металлист 1925» своих соперников по домашним матчам нового сезона-2023/2024 будет принимать на киевском стадионе «Левый Берег Арена». Об этом сообщил в своем фейсбуке заместитель генерального директора клуба Антон Иванов.

Напомним, в предыдущем сезоне «Металлист 1925» проводил свои домашние матчи или на стадионе имени Виктора Банникова, или на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Интересно, что ранее о планах проведения своих домашних матче в сезоне-2023/2024 на стадионе «Левый Берег» сообщала луганская «Заря», которая до этого играла на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.