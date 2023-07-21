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Украина. Первая лига
21 июля 2023, 07:15 | Обновлено 21 июля 2023, 07:26
549
0

Металлист 1925 определился с домашней ареной в Киеве

Харьковский клуб остается столичным

21 июля 2023, 07:15 | Обновлено 21 июля 2023, 07:26
549
0
Металлист 1925 определился с домашней ареной в Киеве
facebook.com/tonikmx

Команда харьковского клуба «Металлист 1925» своих соперников по домашним матчам нового сезона-2023/2024 будет принимать на киевском стадионе «Левый Берег Арена». Об этом сообщил в своем фейсбуке заместитель генерального директора клуба Антон Иванов.

Напомним, в предыдущем сезоне «Металлист 1925» проводил свои домашние матчи или на стадионе имени Виктора Банникова, или на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Интересно, что ранее о планах проведения своих домашних матче в сезоне-2023/2024 на стадионе «Левый Берег» сообщала луганская «Заря», которая до этого играла на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

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Источник Facebook
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