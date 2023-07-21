Команда УПЛ «Оболонь» в спарринге разгромила новичка Первой лиги – клуб «Нива» Бузова.

«Пивовары» на родной Оболони Арене на классе победили соперника, забив 4 гола (4:1).

Следующий контрольный поединок Оболонь проведет 22 июля против «Чайки» Петропавловская Борщаговка. Матч состоится в г. Буча на учебно-тренировочной базе ФК Оболонь.

Товарищеский матч, 19 июля, Киев

Оболонь Киев – Нива Бузовая – 4:1

Голы: Мединский 8, Фатеев 74, Краснопир 82, Ермоленко 90 – Сергийчук 80.

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