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Товарищеские матчи
Оболонь
19.07.2023 16:00 – FT 4 : 1
Нива Бузовая
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 04:44 |
157
0

Оболонь – Нива Бузовая – 4:1. Паненка Сергийчука не помогла. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

21 июля 2023, 04:44 |
157
0
Оболонь – Нива Бузовая – 4:1. Паненка Сергийчука не помогла. Видео голов
ФК Оболонь

Команда УПЛ «Оболонь» в спарринге разгромила новичка Первой лиги – клуб «Нива» Бузова.

«Пивовары» на родной Оболони Арене на классе победили соперника, забив 4 гола (4:1).

Следующий контрольный поединок Оболонь проведет 22 июля против «Чайки» Петропавловская Борщаговка. Матч состоится в г. Буча на учебно-тренировочной базе ФК Оболонь.

Товарищеский матч, 19 июля, Киев

Оболонь Киев – Нива Бузовая – 4:1

Голы: Мединский 8, Фатеев 74, Краснопир 82, Ермоленко 90 – Сергийчук 80.

Видеообзор:

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Нива Бузовая товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Игорь Мединский Оболонь Киев Михаил Сергийчук Дмитрий Фатеев контрольные матчи УПЛ Максим Ермоленко Игорь Краснопир видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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