Оболонь – Нива Бузовая – 4:1. Паненка Сергийчука не помогла. Видео голов
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Команда УПЛ «Оболонь» в спарринге разгромила новичка Первой лиги – клуб «Нива» Бузова.
«Пивовары» на родной Оболони Арене на классе победили соперника, забив 4 гола (4:1).
Следующий контрольный поединок Оболонь проведет 22 июля против «Чайки» Петропавловская Борщаговка. Матч состоится в г. Буча на учебно-тренировочной базе ФК Оболонь.
Товарищеский матч, 19 июля, Киев
Оболонь Киев – Нива Бузовая – 4:1
Голы: Мединский 8, Фатеев 74, Краснопир 82, Ермоленко 90 – Сергийчук 80.
Видеообзор:
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