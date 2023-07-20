Товарищеские матчи
19.07.2023 16:00 – FT 4 : 1
Украина. Премьер лига20 июля 2023, 00:38 | Обновлено 20 июля 2023, 01:12
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Оболонь на домашней арене разгромила новичка Первой лиги
Пивовары забили четыре мяча в ворота команды Нива Бузовая
20 июля 2023, 00:38 | Обновлено 20 июля 2023, 01:12
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Команда УПЛ «Оболонь» в спарринге разгромила новичка Первой лиги - клуб «Нива» Бузова.
«Пивовары» на родной Оболони Арене на классе победили соперника, забив 4 гола (4:1).
Следующий контрольный поединок Оболонь проведет 22 июля против «Чайки» Петропавловская Борщаговка. Матч состоится в г. Буча на учебно-тренировочной базе ФК Оболонь.
Товарищеский матч, 19 июля, Киев
Оболонь Киев – Нива Бузовая – 4:1
Голы: Мединский 8, Фатеев 74, Краснопир 82, Ермоленко 90 – Сергийчук 80.
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