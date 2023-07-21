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  4. Колос – ФСК Мариуполь – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
21 июля 2023, 04:16 |
9
0

Колос – ФСК Мариуполь – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

21 июля 2023, 04:16 |
9
0
Колос – ФСК Мариуполь – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

В воскресенье, 16 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Колос» и «ФСК Мариуполь». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Ковалевки.

Счет в матче на 23-й минуте открыл Валерий Лучкевич. Сразу после перерыва преимущество «Колоса» увеличил Сергей Мякушко.

Заключительные контрольные матчи на летнем тренировочном сборе «Колос» проведет в субботу, 22 июля, против «Кремня» и «Полесья» (Житомир).

Товарищеский матч. 16 июля

Колос – ФСК Мариуполь – 2:0

Голы: Лучкевич, 23, Мякушко, 46

Видеообзор:

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Источник Sport.ua
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