Колос – ФСК Мариуполь – 2:0. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
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В воскресенье, 16 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Колос» и «ФСК Мариуполь». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Ковалевки.
Счет в матче на 23-й минуте открыл Валерий Лучкевич. Сразу после перерыва преимущество «Колоса» увеличил Сергей Мякушко.
Заключительные контрольные матчи на летнем тренировочном сборе «Колос» проведет в субботу, 22 июля, против «Кремня» и «Полесья» (Житомир).
Товарищеский матч. 16 июля
Колос – ФСК Мариуполь – 2:0
Голы: Лучкевич, 23, Мякушко, 46
Видеообзор:
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