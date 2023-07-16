Колос благодаря голам Лучкевича и Мякушко обыграл ФСК Мариуполь

В воскресенье, 16 июля, состоялся товарищеский матч между украинскими клубами «Колос» и «ФСК Мариуполь». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Ковалевки.

Счет в матче на 23-й минуте открыл Валерий Лучкевич. Сразу после перерыва преимущество «Колоса» увеличил Сергей Мякушко.

Заключительные контрольные матчи на летнем тренировочном сборе «Колос» проведет в субботу, 22 июля, против команд «Кременя» и «Полесья» (Житомир).

Товарищеский матч. 16 июля

Колос – ФСК Мариуполь – 2:0

Голы: Лучкевич, 23, Мякушко, 46