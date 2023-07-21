Женский чемпионат Украины: состав участников Первой лиги и формат сезона
Базовый день старта нового чемпионата – 3 сентября 2023 года
Чемпионат Украины по футболу среди женских команд Первой лиги сезона 2023/24 должен стартовать в начале сентября, сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола. Проект нового сезона в Первой лиге предполагает участие 16 команд, сыграющих в два этапа.
Групповой этап: чемпионат Украины Первой лиги проводится по круговой системе в два круга, на своем поле и на поле соперника, в двух группах – А и Б. Финальный этап: по две лучшие команды из групп А и Б выходят в стадию плей-офф для определения призеров Первой лиги: полуфинальные матчи (А1 – Б2, Б1 – А2).
По итогам чемпионата Украины Первой лиги сезона 2023/24 команда, которая займет первое место, получит право повыситься в классе и сыграть в чемпионате Украины среди женских команд Высшей лиги сезона 2024/25.
Команды, которые займут 10-е и 11-е места в Высшей лиге, и команды, получившие второе и третье места в Первой лиге, сыграют в матчах плей-офф за право участия в чемпионате Украины среди команд Высшей лиги сезона 2024/25. Этап плей-офф будет состоять из двух матчей – дома и на выезде (10В – 3П, 11В – 2П).
Базовый день старта нового чемпионата – 3 сентября 2023 года.
Чемпионат Украины среди женских команд 2023/24
Первая лига. Состав участников
Группа А
- ДЮСШ 1 (Хмельницкий)
- Ладомир-2 (Владимир)
- Минай (Минай)
- Прибужье (Буск)
- Полесье (Житомир)
- Прикарпатье-ДЮСШ 3 (Ивано-Франковск)
- Рух (Львов)
- Янтарочка (Новояворовск)
Группа Б
- Атекс (Киев)
- Жайвир (Шпола)
- Кривбасс-2 (Кривой Рог)
- Лидер (Кобеляки)
- Металлург (Запорожье)
- Оболонь (Киев)
- Систерс (Одесса)
- Юность (Чернигов)
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