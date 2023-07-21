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Украина. Первая лига
21 июля 2023, 00:43 | Обновлено 21 июля 2023, 01:25
126
0

Женский чемпионат Украины: состав участников Первой лиги и формат сезона

Базовый день старта нового чемпионата – 3 сентября 2023 года

21 июля 2023, 00:43 | Обновлено 21 июля 2023, 01:25
126
0
Женский чемпионат Украины: состав участников Первой лиги и формат сезона
УАФ

Чемпионат Украины по футболу среди женских команд Первой лиги сезона 2023/24 должен стартовать в начале сентября, сообщает Всеукраинская ассоциация женского футбола. Проект нового сезона в Первой лиге предполагает участие 16 команд, сыграющих в два этапа.

Групповой этап: чемпионат Украины Первой лиги проводится по круговой системе в два круга, на своем поле и на поле соперника, в двух группах – А и Б. Финальный этап: по две лучшие команды из групп А и Б выходят в стадию плей-офф для определения призеров Первой лиги: полуфинальные матчи (А1 – Б2, Б1 – А2).

По итогам чемпионата Украины Первой лиги сезона 2023/24 команда, которая займет первое место, получит право повыситься в классе и сыграть в чемпионате Украины среди женских команд Высшей лиги сезона 2024/25.

Команды, которые займут 10-е и 11-е места в Высшей лиге, и команды, получившие второе и третье места в Первой лиге, сыграют в матчах плей-офф за право участия в чемпионате Украины среди команд Высшей лиги сезона 2024/25. Этап плей-офф будет состоять из двух матчей – дома и на выезде (10В – 3П, 11В – 2П).

Базовый день старта нового чемпионата – 3 сентября 2023 года.

Чемпионат Украины среди женских команд 2023/24

Первая лига. Состав участников

Группа А

  • ДЮСШ 1 (Хмельницкий)
  • Ладомир-2 (Владимир)
  • Минай (Минай)
  • Прибужье (Буск)
  • Полесье (Житомир)
  • Прикарпатье-ДЮСШ 3 (Ивано-Франковск)
  • Рух (Львов)
  • Янтарочка (Новояворовск)

Группа Б

  • Атекс (Киев)
  • Жайвир (Шпола)
  • Кривбасс-2 (Кривой Рог)
  • Лидер (Кобеляки)
  • Металлург (Запорожье)
  • Оболонь (Киев)
  • Систерс (Одесса)
  • Юность (Чернигов)
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Источник Украинская ассоциация футбола
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