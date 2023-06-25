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Украина. Премьер лига
25 июня 2023, 16:50 | Обновлено 25 июня 2023, 17:34
1264
0

С Жилстроем-1. Названы команды, которые сыграют в ЧУ 2023/24 среди женщин

Проект сезона предусматривает участие 12 клубов, которые сыграют в два этапа

25 июня 2023, 16:50 | Обновлено 25 июня 2023, 17:34
1264
0
С Жилстроем-1. Названы команды, которые сыграют в ЧУ 2023/24 среди женщин
УАФ

Согласно планам, старт 33-го по счету чемпионата Украины среди женских команд высшей лиги, сезона-2023/2024, состоится 5 августа 2023 года.

По итогам сезона 2022/23 ни одна из трех команд-призеров Первой лиги не изъявила желания повыситься в классе. В высший дивизион возвращается многолетний чемпион страны — «Жилстрой-1» (Харьков), у которого было сохранено место для участия в новом чемпионате.

Проект сезона предусматривает участие 12 команд, которые сыграют в два этапа. На первом этапе все команды будут играть в один круг согласно жеребьевке календаря. Спортивные показатели, полученные на первом этапе, сохраняются.

По итогам первого этапа в зависимости от мест в турнирной таблице будут сформированы две группы по шесть команд, которые проведут еще два круга (дома / на выезде) согласно утвержденному календарю.

Группа 1: места с 1-го по 6-е будут определять чемпиона и призеров высшей лиги и две команды, которые будут участвовать в женской Лиге чемпионов УЕФА 2024/2025.

Группа 2: места с 7-го по 12-е будут определять команды, которые покинут высшую лигу.

Согласно проекту, по итогам чемпионата Украины высшей лиги сезона 2023/24 команда, которая займет 12-е место, перейдет в первую лигу. Команды, которые займут 10-е и 11-е места, сыграют два переходных матча (дома / на выезде) с коллективами, которые займут третье и второе места в первой лиге соответственно.

Чемпионат Украины среди женских команд-2023/2024. Высшая лига. Состав участников

  • Верес (Ровно);
  • Ворскла (Полтава);
  • Динамо (Киев);
  • Днепр-1 (Днепр);
  • ЕМС-Подолье (Винница);
  • Жилстрой-1 (Харьков);
  • Колос (Ковалевка);
  • Кривбасс (Кривой Рог);
  • Ладомир (Владимир);
  • Мариуполь (Мариуполь);
  • Пантеры (Умань);
  • Шахтер (Донецк).
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чемпионат Украины по футболу среди женщин Верес Ровно Ворскла Полтава Динамо Киев Днепр-1 Жилстрой-1 Харьков Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Ладомир Мариуполь Шахтер Донецк ЕМС-Подолье Винница Пантеры Умань
Источник Всеукраинская Ассоциация женского футбола
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