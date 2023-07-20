Буковина выиграла спарринг и неожиданно осталась без вратаря
Команда из Черновцов победила аматорский клуб «Пробой» Городенка
20 июля в последнем спарринге в подготовительный период перволиговая «Буковина» взяла верх над любительской командой «Пробой» (Городенка) со счетом 4:0.
Голами отличились Василий Палагнюк и Артем Цурупин, которые в предыдущих контрольных поединках не играли из-за травм. Также забили Георгий Митрик и игрок на просмотре.
Как стало известно Sport.ua, ряды «Буковины» неожиданно по семейным обстоятельствам покинул вратарь Марк Медведев.
Подписал контракт с черновицкой командой нападающий Денис Скотаренко, известный по выступлениям за краматорский «Авангард».
На просмотре в «Буковине» находятся вратарь Владислав Закорский, в активе которого выступления за «Николаев» и «Кремень», полузащитники Роман Бодня из «Горняка-Спорта» и Александр Чебаненко из краматорского «Авангарда». С этими потенциальными новичками наставник Андрей Мельничук определится 21 июля.
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