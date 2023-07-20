Буковина выиграла спарринг и неожиданно осталась без вратаря

20 июля в последнем спарринге в подготовительный период перволиговая «Буковина» взяла верх над любительской командой «Пробой» (Городенка) со счетом 4:0.

Голами отличились Василий Палагнюк и Артем Цурупин, которые в предыдущих контрольных поединках не играли из-за травм. Также забили Георгий Митрик и игрок на просмотре.

Как стало известно Sport.ua, ряды «Буковины» неожиданно по семейным обстоятельствам покинул вратарь Марк Медведев.

Подписал контракт с черновицкой командой нападающий Денис Скотаренко, известный по выступлениям за краматорский «Авангард».

На просмотре в «Буковине» находятся вратарь Владислав Закорский, в активе которого выступления за «Николаев» и «Кремень», полузащитники Роман Бодня из «Горняка-Спорта» и Александр Чебаненко из краматорского «Авангарда». С этими потенциальными новичками наставник Андрей Мельничук определится 21 июля.