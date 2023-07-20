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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 23:31 | Обновлено 20 июля 2023, 23:39
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Верес подписал контракт с капитаном Буковины

23-летний защитник Василий Гакман продолжит карьеру в команде из Ровно

20 июля 2023, 23:31 | Обновлено 20 июля 2023, 23:39
120
0
Верес подписал контракт с капитаном Буковины
ФК Буковина. Василий Гакман

Как стало известно Sport.ua, 23-летний Василий Гакман, бывший капитан «Буковины», подписал контракт с ровенской командой «Верес».

Соглашение будет действовать два года с вероятной пролонгацией еще на сезон. В расположении «Вереса» защитник появился в начале июля и произвел хорошее впечатление в последних спаррингах.

В соревнованиях под эгидой ПФЛ Гакман защищал цвета только «Буковины», за которую провел на официальном уровне 82 матча. Василий может действовать как на позиции правого защитника, так и в линии атаки.

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Источник Sport.ua
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