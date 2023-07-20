Верес подписал контракт с капитаном Буковины

Как стало известно Sport.ua, 23-летний Василий Гакман, бывший капитан «Буковины», подписал контракт с ровенской командой «Верес».

Соглашение будет действовать два года с вероятной пролонгацией еще на сезон. В расположении «Вереса» защитник появился в начале июля и произвел хорошее впечатление в последних спаррингах.

В соревнованиях под эгидой ПФЛ Гакман защищал цвета только «Буковины», за которую провел на официальном уровне 82 матча. Василий может действовать как на позиции правого защитника, так и в линии атаки.