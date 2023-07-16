На просмотр в Верес прибыл капитан Буковины
Василий Гакман намерен обосноваться в команде УПЛ
Как стало известно Sport.ua капитан черновицкой «Буковины» Василий Гакман после неудачного просмотра в «Оболони», намерен попробовать обосноваться в другой команде УПЛ.
По сообщениям нашего источника, сейчас футболист находится в расположении «Вереса». Продолжит ли он карьеру в Ровно, определится после завтрашнего спарринга «Вереса» с «Карпатами».
Тем временем стало также известно, что контракты с «Буковиной» подписали вратарь Иван Пономаренко из «Ворсклы», защитник Дмитрий Прокопчук из СФК «Мариуполь» и полузащитник Кирилл Пасечник из «Полтавы».
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