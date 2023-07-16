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Украина. Премьер лига
16 июля 2023, 12:50 |
776
0

На просмотр в Верес прибыл капитан Буковины

Василий Гакман намерен обосноваться в команде УПЛ

16 июля 2023, 12:50 |
776
0
На просмотр в Верес прибыл капитан Буковины
ФК Буковина. Василий Гакман

Как стало известно Sport.ua капитан черновицкой «Буковины» Василий Гакман после неудачного просмотра в «Оболони», намерен попробовать обосноваться в другой команде УПЛ.

По сообщениям нашего источника, сейчас футболист находится в расположении «Вереса». Продолжит ли он карьеру в Ровно, определится после завтрашнего спарринга «Вереса» с «Карпатами».

Тем временем стало также известно, что контракты с «Буковиной» подписали вратарь Иван Пономаренко из «Ворсклы», защитник Дмитрий Прокопчук из СФК «Мариуполь» и полузащитник Кирилл Пасечник из «Полтавы».

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Василий Гакман инсайд трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно Украинская Премьер-лига Иван Пономаренко Дмитрий Прокопчук Кирилл Пасечник Буковина Черновцы
Источник Sport.ua
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