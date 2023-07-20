Старая травма. Стало известно, когда Чеснаков вернется на поле

В июльских спаррингах «Ворсклы» на заключительном сборе в Польше не участвовал капитан полтавчан Владимир Чеснаков.

Как стало известно Sport.ua, одному из ведущих игроков «Ворсклы» помешала травма, и он всего несколько дней, как начал тренировки в общей группе.

По информации нашего источника, Чеснаков надеется сыграть в последнем контрольном матче с командой «Рекорд» (Бельско-Бяла), который состоится 21 июля.

Напомним, что свои домашние поединки в Лиге конференций «Ворскла» будет проводить в польском городе Тыхы.