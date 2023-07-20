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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 22:55 | Обновлено 20 июля 2023, 23:03
167
0

Старая травма. Стало известно, когда Чеснаков вернется на поле

Ведущий игрок «Ворсклы» рассчитывает сыграть в спарринге 21 июля

20 июля 2023, 22:55 | Обновлено 20 июля 2023, 23:03
167
0
Старая травма. Стало известно, когда Чеснаков вернется на поле
ФК Ворскла Полтава. Владимир Чеснаков

В июльских спаррингах «Ворсклы» на заключительном сборе в Польше не участвовал капитан полтавчан Владимир Чеснаков.

Как стало известно Sport.ua, одному из ведущих игроков «Ворсклы» помешала травма, и он всего несколько дней, как начал тренировки в общей группе.

По информации нашего источника, Чеснаков надеется сыграть в последнем контрольном матче с командой «Рекорд» (Бельско-Бяла), который состоится 21 июля.

Напомним, что свои домашние поединки в Лиге конференций «Ворскла» будет проводить в польском городе Тыхы.

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Ворскла Полтава Владимир Чеснаков учебно-тренировочные сборы Рекорд Бельско-Бяла товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ рекорд инсайд
Источник Sport.ua
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