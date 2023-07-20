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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 23:12 | Обновлено 20 июля 2023, 23:25
832
6

Не замечал очевидного. Алексей Гай понял свою ошибку и принес извинения

Кандидат в тренеры «Шахтера» ранее был раскритикован за свои высказывания

20 июля 2023, 23:12 | Обновлено 20 июля 2023, 23:25
832
6
Не замечал очевидного. Алексей Гай понял свою ошибку и принес извинения
ФК Шахтер. Алексей Гай

Бывший футболист «Шахтера» и тренер «Черноморца» Алексей Гай признал, что ошибался. В СМИ появилась информация, что бывший полузащитник сборной Украины войдет в тренерский штаб «Шахтера», что вызвало резкую критику со стороны ультрас «Шахтера» из-за его пророссийских заявлений.

По словам футбольного журналиста Михаила Спиваковского, Алексей Гай рассказал:

«Недавно я собрался с силами и перечитал свое интервью 2018 года. Я увидел в нем человека, который искренне говорит то, что думает, но при этом искренне и глубоко ошибается.

Сегодня я жалею не о том, что дал это интервью, а о том, что не замечал вещей, которые с 24 февраля 2022 года являются однозначными для любого украинца.

Я искренне прошу прощения у всех, кто уже в 2014 году понимал, что мы ведем войну с агрессором, который хочет стереть с лица земли наш народ».

Напомним, Алексей Гай выступал за «Шахтер» с 2000 по 2004 годы, а также с 2006 по 2013 годы. После окончания футбольной карьеры работал наставником «Черноморца».

С 2016 по 2018 год Гай выступал за «Кубань», а затем в 2018 году в интервью заявил: «Я был в россии и не видел, что люди хотят уничтожить Украину или сделать, чтобы у нас все было плохо. Не могу я сказать, что россия – агрессор. Свечу не держал, как говорится».

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Шахтер Донецк Черноморец Одесса Алексей Гай ТаТоТаке российско-украинская война Михаил Спиваковский
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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zhyr
Угу. А шоб прийшла кацапня, як би він їм опу цілував? 
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+1
Vitalii_13UA
Ахаха, і так, скільки пройшло часу? І тільки після критики цієї особи, воно просить вибачення 
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+1
FunnyCat_____
Ну лучше так чем как гЭна зубов 
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0
Выталкиватель парашутистов
Неужели кто-то поверил что этот допингист и сапар понял, что был не прав? Не смешите мои тапочки. Таких ватников только могила исправляет. Его вообще нельзя подпускать к игрокам, а тем более - к детям... Почему-то добровольцем на фронт не идет,западло....
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0
INMSpace
Добре, що розібрався і вибачився.
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0
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