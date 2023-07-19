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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 19:43 | Обновлено 19 июля 2023, 19:44
660
6

Источник: Гай не войдет в тренерский штаб ван Леувена в Шахтере

Видимо, на решение повлияло заявление ультраса клуба

19 июля 2023, 19:43 | Обновлено 19 июля 2023, 19:44
660
6
Источник: Гай не войдет в тренерский штаб ван Леувена в Шахтере
ФК Черноморец. Алексей Гай

40-летнего украинского специалиста Алексея Гая не будет в донецком «Шахтере».

Об этом сообщает KDK. По информации источника, руководство «горняков» действительно договорилось с Гаем и было готово официально назначить его помощником Патрика ван Леувена.

Видимо, в «Шахтере» увидели общественную реакцию и решили, что это нанесет ущерб репутации клуба.

Ранее против назначения Алексея Гая в тренерский штаб клуба выступил ультрас «Шахтера».

Дело в том, что в декабре 2014 года Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии. В 2016 году году футболист переехал в рф, и два года выступал за «кубань».

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Алексей Гай Шахтер Донецк Патрик ван Леувен назначение тренера
Источник KDK
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Комментарии 6
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serhiy
Може хоч трішки щось дійде і до вболівальників і до клубу .
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Maks KROT
На х...  вообще было связываться с ним зная что будут против все ,что нет тренеров помощников нормальных,лучше гая можно в сто раз лучше думаю найти 
Если не будет его и хорошо многого не потеряет команда точно и болельщики тоже  
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+4
Gargantua
дернули и... это уже стиль
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+3
FunnyCat_____
Ой, тій репутації вже нічого шкоди не завдасть, там нема чому завдавати. 
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0
romanchik.8409
Гай в Черноморце спокойно работал...А в Шахтёр не прошел,как политический преступник ..Ну Ржака Су..ка
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-8
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