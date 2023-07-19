Источник: Гай не войдет в тренерский штаб ван Леувена в Шахтере

40-летнего украинского специалиста Алексея Гая не будет в донецком «Шахтере».

Об этом сообщает KDK. По информации источника, руководство «горняков» действительно договорилось с Гаем и было готово официально назначить его помощником Патрика ван Леувена.

Видимо, в «Шахтере» увидели общественную реакцию и решили, что это нанесет ущерб репутации клуба.

Ранее против назначения Алексея Гая в тренерский штаб клуба выступил ультрас «Шахтера».

Дело в том, что в декабре 2014 года Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии. В 2016 году году футболист переехал в рф, и два года выступал за «кубань».