Ультрас Шахтер выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков

Ультрас «Шахтера» выступили против вхождения Алексея Гая в тренерский штаб Патрика ван Леувена в донецком клубе.

В СМИ циркулирует информация, что наставник донецкой команды пригласил Алексея в свою команду, и тот уже приступил к работе на сборах клуба в Нидерландах.

Ранее Алексей Гай работал в «Черноморце», где занимал должность ассистента Романа Григорчука. 18 июля пресс-служба моряков официально сообщила, что Гай покинул одесский клуб.

В «Шахтере» пока не объявляли о вхождении Гая в тренерский штаб. Однако ультрас горняков уже резко высказались против приглашения в клуб экс-игрока донецкого клуба.

Ультрас «Шахтера» написали в Твиттере: «Гай – русский черт».

В декабре 2014 года Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии. В 2016 году году футболист переехал в рф, и два года выступал за «Кубань».