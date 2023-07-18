Ультрас Шахтер выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Ранее Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии
Ультрас «Шахтера» выступили против вхождения Алексея Гая в тренерский штаб Патрика ван Леувена в донецком клубе.
В СМИ циркулирует информация, что наставник донецкой команды пригласил Алексея в свою команду, и тот уже приступил к работе на сборах клуба в Нидерландах.
Ранее Алексей Гай работал в «Черноморце», где занимал должность ассистента Романа Григорчука. 18 июля пресс-служба моряков официально сообщила, что Гай покинул одесский клуб.
В «Шахтере» пока не объявляли о вхождении Гая в тренерский штаб. Однако ультрас горняков уже резко высказались против приглашения в клуб экс-игрока донецкого клуба.
Ультрас «Шахтера» написали в Твиттере: «Гай – русский черт».
В декабре 2014 года Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии. В 2016 году году футболист переехал в рф, и два года выступал за «Кубань».
Гай - русский чорт!— Кроты (@Ultras_Shakhtar) July 18, 2023
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