Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ультрас Шахтер выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 21:50 | Обновлено 18 июля 2023, 22:08
2485
3

Ультрас Шахтер выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков

Ранее Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии

18 июля 2023, 21:50 | Обновлено 18 июля 2023, 22:08
2485
3
Ультрас Шахтер выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Instagram. Алексей Гай

Ультрас «Шахтера» выступили против вхождения Алексея Гая в тренерский штаб Патрика ван Леувена в донецком клубе.

В СМИ циркулирует информация, что наставник донецкой команды пригласил Алексея в свою команду, и тот уже приступил к работе на сборах клуба в Нидерландах.

Ранее Алексей Гай работал в «Черноморце», где занимал должность ассистента Романа Григорчука. 18 июля пресс-служба моряков официально сообщила, что Гай покинул одесский клуб.

В «Шахтере» пока не объявляли о вхождении Гая в тренерский штаб. Однако ультрас горняков уже резко высказались против приглашения в клуб экс-игрока донецкого клуба.

Ультрас «Шахтера» написали в Твиттере: «Гай – русский черт».

В декабре 2014 года Алексей Гай отказался надевать футболку в поддержку украинской армии. В 2016 году году футболист переехал в рф, и два года выступал за «Кубань».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал контракты с двумя новичками
В Шахтере назвали соперника в последнем спарринге перед стартом УПЛ
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Матч с Аяксом дал много информации, что надо улучшить»
Алексей Гай Черноморец Одесса Шахтер Донецк ультрас Шахтера Патрик ван Леувен назначение тренера
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
Футбол | 18 июля 2023, 05:17 0
УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ

Официально список будет утвержден позже

Источник: Черноморец близок к подписанию форварда сборной Панамы
Футбол | 18 июля 2023, 18:44 0
Источник: Черноморец близок к подписанию форварда сборной Панамы
Источник: Черноморец близок к подписанию форварда сборной Панамы

Альфредо Стефенс может подписать контракт с одесским клубом

Ньюкасл дает почти 100 миллионов за лучшего игрока сезона в Серии А
Футбол | 18.07.2023, 13:29
Ньюкасл дает почти 100 миллионов за лучшего игрока сезона в Серии А
Ньюкасл дает почти 100 миллионов за лучшего игрока сезона в Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Футбол | 17.07.2023, 21:46
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Футбол | 18.07.2023, 04:22
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я не вернусь в европейский футбол»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Хоч в ультрас нормальні люди знайшлися !Хоч на тому дякую ультрас Шахтаря.А тим хто тут захищає Гая-поспілкуйтесь з ультрас.Може до вас дійде !!!
Ответить
+1
Swed
Ультрас Шахтёра остались в Донецке.  Или это те 15 человек с одним барабаном из Киева?
Ответить
-14
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
17.07.2023, 10:30 2
Бокс
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
Без Ярмоленко. Луческу назвал состав Динамо на матч против Ариса Лимасол
16.07.2023, 18:30 5
Футбол
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
17.07.2023, 21:09 8
Футбол
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
17.07.2023, 21:59 4
Футбол
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Доброе утро понедельника, Керченский мост»
Александр ДОЛГОПОЛОВ: «Доброе утро понедельника, Керченский мост»
17.07.2023, 12:16 2
Война
Игра престолов! Алькарас в супербитве скинул Джоковича с трона Уимблдона
Игра престолов! Алькарас в супербитве скинул Джоковича с трона Уимблдона
16.07.2023, 20:55 26
Теннис
Король Карлос, сенсационная чешка, титул Киченок и полуфинал Свитолиной
Король Карлос, сенсационная чешка, титул Киченок и полуфинал Свитолиной
17.07.2023, 06:15 4
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
16.07.2023, 21:20 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем