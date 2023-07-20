20 июля сестры Киченок Людмила и Надежда праздную 31-й день рождения.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая играла вместе с ними в составе сборной Украины, опубликовала общие фото в Instagram и поздравила сестер с их праздником:

«С днем рождения, мои любимые. Скучаю. Мы должны сделать еще несколько фотографий вместе», – написала Катарина.

Отметим, что ранее Людмила Киченок выиграла титул на Уимблдоне-2023 в смешанном парном разряде.

ФОТО. «Мои любимые». Завацкая поздравила сестер Киченок с 31-летием