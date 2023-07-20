ФОТО. «Мои любимые». Завацкая поздравила сестер Киченок с 31-летием
20 июля Людмила и Надежда праздную день рождения
20 июля сестры Киченок Людмила и Надежда праздную 31-й день рождения.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая играла вместе с ними в составе сборной Украины, опубликовала общие фото в Instagram и поздравила сестер с их праздником:
«С днем рождения, мои любимые. Скучаю. Мы должны сделать еще несколько фотографий вместе», – написала Катарина.
Отметим, что ранее Людмила Киченок выиграла титул на Уимблдоне-2023 в смешанном парном разряде.
ФОТО. «Мои любимые». Завацкая поздравила сестер Киченок с 31-летием
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