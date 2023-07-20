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20 июля 2023, 20:36 |
195
0

ФОТО. «Мои любимые». Завацкая поздравила сестер Киченок с 31-летием

20 июля Людмила и Надежда праздную день рождения

20 июля 2023, 20:36 |
195
0
ФОТО. «Мои любимые». Завацкая поздравила сестер Киченок с 31-летием
Twitter

20 июля сестры Киченок Людмила и Надежда праздную 31-й день рождения.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, которая играла вместе с ними в составе сборной Украины, опубликовала общие фото в Instagram и поздравила сестер с их праздником:

«С днем рождения, мои любимые. Скучаю. Мы должны сделать еще несколько фотографий вместе», – написала Катарина.

Отметим, что ранее Людмила Киченок выиграла титул на Уимблдоне-2023 в смешанном парном разряде.

ФОТО. «Мои любимые». Завацкая поздравила сестер Киченок с 31-летием

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Катарина Завацкая Людмила Киченок Надежда Киченок фото lifestyle день рождения
Источник Sport.ua
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