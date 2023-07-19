Людмила КИЧЕНОК: «Победа на Уимблдоне – главный успех в моей карьере»

Украинская теннисистка Людмила Киченок прокомментировала победу в миксте Уимблдонского турнира, где она выступала в дуэте с олимпийским чемпионом Мате Павичем.

«Даже через столько дней не проходит это невероятное ощущение, что ты чемпионка Уимблдона. Конечно это главный успех в моей карьере. У меня были победы на Мастерсах в паре, но Grand Slam, тем более на Уимблдоне, пусть даже и в миксте – это главное достижение. Уимблдон всегда для меня был самым престижным мэйджором и я всегда хотела победить именно здесь.

В 2017 году мы с Мате тоже провели хороший турнир. Он тогда был в отличной форме, да я играла неплохо. Но тогда не сложилось, значит мы должны были выиграть именно сейчас.

Чем отличается микст от женской пары? Конечно, в первую очередь скоростью – тяжело принимать мужскую подачу и против них тяжелее играть. Так что в целом для девушек микст посложнее, чем пара», – сказала украинка.