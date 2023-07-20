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Молодежные турниры
20 июля 2023, 20:15 | Обновлено 20 июля 2023, 20:26
515
3

Бойкот сербам. Юниоры Динамо отказались играть с Црвеной Звездой

Киевляне принимают участие в международном турнире в Болгарии

20 июля 2023, 20:15 | Обновлено 20 июля 2023, 20:26
515
3
Бойкот сербам. Юниоры Динамо отказались играть с Црвеной Звездой
ФК Динамо

На днях одна из детских команд Академии ФК «Динамо» Киев (2009 год рождения) принимает участие в международном турнире в Болгарии.

После жеребьевки стало известно, что динамовцы попали в одну группу со сверстниками из системы сербской «Црвены Звезды».

Учитывая все обстоятельства – участие первой команды «Црвены Звезды» на турнире в россии, наличие на форме логотипа спонсора терроризма «газпром» и т.д. – киевская команда отказалась выходить на поле против сербских соперников.

Поединки против остальных команд в группе состоятся по расписанию турнира.

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Динамо Киев Црвена Звезда бойкот дисквалификация россии Газпром Академия ФК Динамо российско-украинская война
Источник ФК Динамо Киев
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serhiy
Молодці !
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+4
FunnyCat_____
несите огнетушитель,  уфимец снизу самовоспламенился 
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+3
Ницой Фарионов
Интересно, эти юные патриоты перед началом турнира знали перечень участвующих команд? Если знали, что будет Црвена Звезда, то чего попёрлись? Пиар-акцию устроить?
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-5
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