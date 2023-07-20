Бойкот сербам. Юниоры Динамо отказались играть с Црвеной Звездой

На днях одна из детских команд Академии ФК «Динамо» Киев (2009 год рождения) принимает участие в международном турнире в Болгарии.

После жеребьевки стало известно, что динамовцы попали в одну группу со сверстниками из системы сербской «Црвены Звезды».

Учитывая все обстоятельства – участие первой команды «Црвены Звезды» на турнире в россии, наличие на форме логотипа спонсора терроризма «газпром» и т.д. – киевская команда отказалась выходить на поле против сербских соперников.

Поединки против остальных команд в группе состоятся по расписанию турнира.