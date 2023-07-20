ХАРАТИН: «Возвращение Ярмоленко станет хорошим толчком для Динамо»

Полузащитник польского клуба «Легия» Игорь Харатин поделился мнением о том, чего стоит ждать киевскому «Динамо» от возвращения в коллектив вингера Андрея Ярмоленко.

– Вам понравилось, как играло «Динамо» при Шовковском, пока Луческу находился на больничном?

– Они выиграли несколько матчей. Это дало определенный толчок. Победы – это самое важное в спорте. Я видел последние матчи на сборах, много голов назабивали. Сейчас команде самое главное хорошо пройти сборы, чтобы эта работа конвертировалась в результат.

– В этом контексте возвращение Ярмоленко поможет «Динамо»?

– Возвращение Ярмоленко станет хорошим толчком для «Динамо». Это очень хорошая новость, что такой игрок вернулся.

– В свое время вы поиграли с Андреем, который тогда был в прайме. Его хватит на уровне сегодняшней УПЛ?

– Да. Зная Андрея и его профессионализм.