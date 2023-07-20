Игорь ХАРАТИН: «Коноплянка еще себя покажет»

Полузащитник польской «Легии» Игорь Харатин не смог выделить причин неудачных результатов Евгения Коноплянки в еще одной команде Экстраклясы – «Краковии».

«По Коноплянке сложно сказать. Он – отличный игрок и еще себя покажет, я считаю. Многие причины могут быть, почему Евгений не получал много игрового времени. Мне тяжело комментировать. А то, что уровень польской лиги вырос, это да», – сказал Харатин.

В прошлом сезоне в 28 поединках за «Краковию» Коноплянка записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что новичок элитного дивизиона Польши заинтересован в услугах Коноплянки.