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  4. Игорь ХАРАТИН: «Коноплянка еще себя покажет»
Польша
20 июля 2023, 10:10 |
791
4

Игорь ХАРАТИН: «Коноплянка еще себя покажет»

Полузащитник «Легии» – о провале Евгения в Польше

20 июля 2023, 10:10 |
791
4
Игорь ХАРАТИН: «Коноплянка еще себя покажет»
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Полузащитник польской «Легии» Игорь Харатин не смог выделить причин неудачных результатов Евгения Коноплянки в еще одной команде Экстраклясы – «Краковии».

«По Коноплянке сложно сказать. Он – отличный игрок и еще себя покажет, я считаю. Многие причины могут быть, почему Евгений не получал много игрового времени. Мне тяжело комментировать. А то, что уровень польской лиги вырос, это да», – сказал Харатин.

В прошлом сезоне в 28 поединках за «Краковию» Коноплянка записал в свой актив четыре гола и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что новичок элитного дивизиона Польши заинтересован в услугах Коноплянки.

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Игорь Харатин Краковия Евгений Коноплянка чемпионат Польши по футболу Легия Варшава
Источник Украинский футбол
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Комментарии 4
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Serhii P.
Коноплянка з футболом давно зав"язав, що він там може показати ))
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+2
ALKOSruLKA
Може й покаже... Дивлясись, що від нього очікувати. Коли у людини зарплата 2 млн доларів, то звичайно чекають, шо він розриватиме суперника як ганчірку... а так, якщо перейде в умовну Зорю чи той же Дніпро, - то своїх 7-10 гольових передач (на рівні УПЛ) ще цілком здатен віддіти.
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+1
Владимир Коновалец
Он может себя показать только в кабаке или на дискотеке, это точно.
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0
serhiy
В футолі він себе вже на показував .Вистачить з нього ).
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0
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