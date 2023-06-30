Польша30 июня 2023, 00:59 | Обновлено 30 июня 2023, 01:16
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Новичок элитного дивизиона Польши заинтересован в услугах Коноплянки
Клуб «Пуща» Неполомице демонстрирует интерес к опытному полузащитнику
30 июня 2023, 00:59 | Обновлено 30 июня 2023, 01:16
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33-летний полузащитник Евгений Коноплянка, покинувший «Краковию», не спешит кардинально менять место выступлений и хочет остаться в Польше.
Агенты Коноплянки сейчас активно ищут варианты в Экстраклясе. Определенный интерес демонстрирует лишь новичок элитного дивизиона – клуб «Пуща» Неполомице.
Семье Евгения очень нравится в Кракове, а между городами расстояние лишь 20 км, поэтому переход вполне реален.
В прошлом сезоне Коноплянка провел за «Краковию» 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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