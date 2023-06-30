Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок элитного дивизиона Польши заинтересован в услугах Коноплянки
Польша
30 июня 2023, 00:59 | Обновлено 30 июня 2023, 01:16
141
0

Новичок элитного дивизиона Польши заинтересован в услугах Коноплянки

Клуб «Пуща» Неполомице демонстрирует интерес к опытному полузащитнику

30 июня 2023, 00:59 | Обновлено 30 июня 2023, 01:16
141
0
Новичок элитного дивизиона Польши заинтересован в услугах Коноплянки
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

33-летний полузащитник Евгений Коноплянка, покинувший «Краковию», не спешит кардинально менять место выступлений и хочет остаться в Польше.

Агенты Коноплянки сейчас активно ищут варианты в Экстраклясе. Определенный интерес демонстрирует лишь новичок элитного дивизиона – клуб «Пуща» Неполомице.

Семье Евгения очень нравится в Кракове, а между городами расстояние лишь 20 км, поэтому переход вполне реален.

В прошлом сезоне Коноплянка провел за «Краковию» 28 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

По теме:
Аль-Наср убедил Брозовича. Игрок Интера получит 100 миллионов евро
Шахтер не определил цену на Трубина. Претенденты – Интер и два клуба АПЛ
Коноплянка, Левченко и Лужный сыграют в благотворительном матче для Украины
Евгений Коноплянка трансферы Краковия Пуща Неполомице свободный агент
Источник Футбол 24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Футбол | 29 июня 2023, 11:33 20
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы

Кто-то уже скоро вернется. А у кого-то творческий отпуск может продлиться

Трубин – лучший вратарь сезона в УПЛ
Футбол | 29 июня 2023, 16:57 7
Трубин – лучший вратарь сезона в УПЛ
Трубин – лучший вратарь сезона в УПЛ

Награда досталась голкиперу «Шахтера»

Надоело у рашистов. Экс-форвард Динамо близок к возвращению в Бразилию
Футбол | 29.06.2023, 12:16
Надоело у рашистов. Экс-форвард Динамо близок к возвращению в Бразилию
Надоело у рашистов. Экс-форвард Динамо близок к возвращению в Бразилию
ВИДЕО. Криштиану Роналду играет в «Правда или ложь?»
Футбол | 29.06.2023, 22:40
ВИДЕО. Криштиану Роналду играет в «Правда или ложь?»
ВИДЕО. Криштиану Роналду играет в «Правда или ложь?»
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Футбол | 29.06.2023, 21:15
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Украина не попала в плей-офф. Италия и Швейцария раскатали нужный результат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 13
Волейбол
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
29.06.2023, 21:35 6
Другие виды
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
Рейтинг ФИФА. Сборная Украины поднялась на 6 мест
29.06.2023, 13:28 6
Футбол
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:40 8
Футбол
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
28.06.2023, 23:55 3
Другие виды
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:59 37
Футбол
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
28.06.2023, 13:45 9
Футбол
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
28.06.2023, 17:22 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем