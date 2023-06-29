Услуги Коноплянки предложили клубу из Малайзии

Евгений Коноплянка, который в конце мая покинул польскую «Краковию» и сейчас является свободным агентом, был предложен клубу «Теренгану», который идет восьмым в чемпионате Малайзии. Об этом сообщил главный тренер команды Томислав Штайнбрюкнер:

«Я был очень удивлен, когда агент предложил мне услуги действительно известного в Европе Коноплянки. Я не уверен, что агент был действительно серьезным, но это одно из имен, которое мне назвали.

После того как мы не смогли подписать Рашида Сафави, мы будем счастливы, если получим Коноплянку, который также является отличным вингером и может играть на позиции атакующего полузащитника. Но договариваться с агентом должно руководство.

Я понимаю, что это зависит от бюджета, независимо от того, доступен он «Теренгану» или нет».