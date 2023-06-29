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29 июня 2023, 13:42 |
583
5

Услуги Коноплянки предложили клубу из Малайзии

Украинский вингер может продолжить карьеру в «Теренгану»

29 июня 2023, 13:42 |
583
5
Услуги Коноплянки предложили клубу из Малайзии
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка, который в конце мая покинул польскую «Краковию» и сейчас является свободным агентом, был предложен клубу «Теренгану», который идет восьмым в чемпионате Малайзии. Об этом сообщил главный тренер команды Томислав Штайнбрюкнер:

«Я был очень удивлен, когда агент предложил мне услуги действительно известного в Европе Коноплянки. Я не уверен, что агент был действительно серьезным, но это одно из имен, которое мне назвали.

После того как мы не смогли подписать Рашида Сафави, мы будем счастливы, если получим Коноплянку, который также является отличным вингером и может играть на позиции атакующего полузащитника. Но договариваться с агентом должно руководство.

Я понимаю, что это зависит от бюджета, независимо от того, доступен он «Теренгану» или нет».

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Евгений Коноплянка свободный агент
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Умник
Куало Лумпурский Месси ты наш
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+2
igor shmuylo
То разве что поехать туда сельфи делать , или в качестве клоуна. 
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+1
александр сашко
- Скажите, а на ликеро - водочный заявки , есть?! (c)
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+1
DV
Женя! Ты пошел по наклонной!...)))
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0
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