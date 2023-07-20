В спарринге с Колосом Кремень определится с тремя новичками

«Кремень» начал заключительный этап подготовки к сезону. Команде осталось сыграть лишь один контрольный матч - 22 июля с «Колосом».

После этого спарринга главный тренер «Кремня» Роман Локтионов и определится с теми несколькими потенциальными новичками, которые находятся на просмотре.

Как стало известно Sport.ua, последними пока летними новобранцами «Кремня» стали вратарь Евгений Матус, ранее выступавший за «Эпицентр» и левый защитник Евгений Костюк из винницкой «Нивы».

Ранее «Кремень» продлил контракт с тремя игроками.