В спарринге с Колосом Кремень определится с тремя новичками
Поединок пройдет 22 июля
«Кремень» начал заключительный этап подготовки к сезону. Команде осталось сыграть лишь один контрольный матч - 22 июля с «Колосом».
После этого спарринга главный тренер «Кремня» Роман Локтионов и определится с теми несколькими потенциальными новичками, которые находятся на просмотре.
Как стало известно Sport.ua, последними пока летними новобранцами «Кремня» стали вратарь Евгений Матус, ранее выступавший за «Эпицентр» и левый защитник Евгений Костюк из винницкой «Нивы».
Ранее «Кремень» продлил контракт с тремя игроками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Амарисса Тот стерла след от спорного мяча, пока на корт шел супервайзер
Алексей Сливченко ищет ответ на животрепещущий вопрос из переговоров «Шахтера» и «Интера»