Кремень продлил контракты еще с тремя игроками

Как стало известно Sport.ua, защитник Артем Товкач, а также полузащитники Симон Галоян и Андрей Глоба по истечении контрактов подписали новые соглашения с «Кремнем», рассчитанные еще на один сезон.

20-летний Товкач и 21-летний Галоян играют за «Кремень» с июля 2021 года. 24-летний Глоба дебютировал в составе команды в августе 2022-го.

В нынешнее межсезонье «Кремень» покинули вратарь Иван Музычка, полузащитники Владислав Бондарь и Даниил Фальковский, а также нападающий Денис Галата. Двое последних продолжат карьеру в запорожском «Металлурге», откуда, в свою очередь, в Кременчуг перебрались вингер Станислав Рокотянский и центрфорвард Злат Златьев.

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«Кремень» по итогам прошлого сезона занял восьмое место в Первой лиге. Новый чемпионат команда Романа Локтионова откроет 28 июля выездным матчем с «Металлургом».