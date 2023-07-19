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Украина. Первая лига
19 июля 2023, 15:40 | Обновлено 19 июля 2023, 15:46
205
0

Кремень продлил контракты еще с тремя игроками

Вслед за Давронбеком Азизовым и Андреем Савицким соглашения пролонгировали еще трое

19 июля 2023, 15:40 | Обновлено 19 июля 2023, 15:46
205
0
Кремень продлил контракты еще с тремя игроками
ФК Кремень

Как стало известно Sport.ua, защитник Артем Товкач, а также полузащитники Симон Галоян и Андрей Глоба по истечении контрактов подписали новые соглашения с «Кремнем», рассчитанные еще на один сезон.

20-летний Товкач и 21-летний Галоян играют за «Кремень» с июля 2021 года. 24-летний Глоба дебютировал в составе команды в августе 2022-го.

В нынешнее межсезонье «Кремень» покинули вратарь Иван Музычка, полузащитники Владислав Бондарь и Даниил Фальковский, а также нападающий Денис Галата. Двое последних продолжат карьеру в запорожском «Металлурге», откуда, в свою очередь, в Кременчуг перебрались вингер Станислав Рокотянский и центрфорвард Злат Златьев.

«Кремень» по итогам прошлого сезона занял восьмое место в Первой лиге. Новый чемпионат команда Романа Локтионова откроет 28 июля выездным матчем с «Металлургом».

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Артем Товкач Симон Галоян Андрей Глоба Кремень Кременчуг продление контракта Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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