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20 июля 2023, 13:51 | Обновлено 20 июля 2023, 14:00
134
0

Алькарас поделился мечтой на Олимпийские игры 2024

Испанец намерен выступить на кортах в Париже

20 июля 2023, 13:51 | Обновлено 20 июля 2023, 14:00
134
0
Алькарас поделился мечтой на Олимпийские игры 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является первым номером мирового рейтинга, признался в желании выступить на Олимпийских играх-2024 в парном разряде вместе с соотечественником Рафаэлем Надалем.

«В следующем году, без всяких сомнений, Рафа будет там. Надеюсь, я смогу снова сыграть с ним! Но, конечно, сыграть в паре на Олимпиаде... Это было бы мечтой. Не только выиграть медаль в одиночных или парных соревнованиях, но просто пережить опыт парного разряда со своим кумиром было бы воспоминанием, которое осталось бы со мной на всю жизнь», – рассказал Алькарас.

Напомним, летняя Олимпиада 2024 года состоится в столице Франции – Париже – с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир в рамках Олимпиады будет проведен на корта Ролан Гаррос с 27 июля по 4 августа. Медали будут разыграны в одиночном и парном разряде у мужчин и женщин и в миксте.

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Олимпийские игры 2024 Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль
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