Алькарас поделился мечтой на Олимпийские игры 2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является первым номером мирового рейтинга, признался в желании выступить на Олимпийских играх-2024 в парном разряде вместе с соотечественником Рафаэлем Надалем.

«В следующем году, без всяких сомнений, Рафа будет там. Надеюсь, я смогу снова сыграть с ним! Но, конечно, сыграть в паре на Олимпиаде... Это было бы мечтой. Не только выиграть медаль в одиночных или парных соревнованиях, но просто пережить опыт парного разряда со своим кумиром было бы воспоминанием, которое осталось бы со мной на всю жизнь», – рассказал Алькарас.

Напомним, летняя Олимпиада 2024 года состоится в столице Франции – Париже – с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир в рамках Олимпиады будет проведен на корта Ролан Гаррос с 27 июля по 4 августа. Медали будут разыграны в одиночном и парном разряде у мужчин и женщин и в миксте.