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ATP
19 июля 2023, 11:16 | Обновлено 19 июля 2023, 11:23
1385
0

Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса

Расчет на способности серба Джоковича

19 июля 2023, 11:16 | Обновлено 19 июля 2023, 11:23
1385
0
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Тренер Тони Надаль, который является дядей 14-кратного чемпиона Ролан Гаррос испанца Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от финальной встречи Уимблдона-2023, в которой Карлос Алькарас из Испании обыграл серба Новака Джоковича.

«Честно говоря, я не вижу сейчас ни одного теннисиста, за исключением Новака Джоковича, который был бы способен остановить неудержимый взлет Карлоса Алькараса. Джокович в очередной раз продемонстрировал свою готовность к бою и отличные теннисные качества. Несмотря на то, что он был на 16 лет старше своего соперника и находился в невыгодном положении, он продолжал цепляться и повышать свой уровень.

Разница в возрасте давала испанцу преимущество, особенно когда они подошли к пятому сету, но к тому моменту я был уверен, что победить может каждый. Алькарас показал умение собраться, спокойствие и уравновешенность, необходимые, чтобы выстоять в последнем матче за заветный трофей», – заявил Тони Надаль

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Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович
Источник El Pais
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