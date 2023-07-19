Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса

Тренер Тони Надаль, который является дядей 14-кратного чемпиона Ролан Гаррос испанца Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от финальной встречи Уимблдона-2023, в которой Карлос Алькарас из Испании обыграл серба Новака Джоковича.

«Честно говоря, я не вижу сейчас ни одного теннисиста, за исключением Новака Джоковича, который был бы способен остановить неудержимый взлет Карлоса Алькараса. Джокович в очередной раз продемонстрировал свою готовность к бою и отличные теннисные качества. Несмотря на то, что он был на 16 лет старше своего соперника и находился в невыгодном положении, он продолжал цепляться и повышать свой уровень.

Разница в возрасте давала испанцу преимущество, особенно когда они подошли к пятому сету, но к тому моменту я был уверен, что победить может каждый. Алькарас показал умение собраться, спокойствие и уравновешенность, необходимые, чтобы выстоять в последнем матче за заветный трофей», – заявил Тони Надаль