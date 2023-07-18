ATP18 июля 2023, 13:53 |
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ВИДЕО. Умопомрачительные моменты игры Карлоса Алькараса
Испанский теннисист умеет найти выход из любой ситуации
18 июля 2023, 13:53 |
439
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16 июля испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Уимблдонский турнир, переиграв в финале шестикратного чемпиона Новака Джоковича.
Tennis TV решил вспомнить самые умопомрачительные розыгрыши в карьере Карлитоса, собрав нарезку из десяти лучших моментов.
Отметим, что Алькарас уже квалифицировался на АТР Finals, на котором в прошлом году не играл из-за травмы.
Dynamic. Intense. Electric.— Tennis TV (@TennisTV) July 17, 2023
After his #Wimbledon triumph, presenting 10 *mindblowing* @carlosalcaraz points! pic.twitter.com/oXhmLFrmnh
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