Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Умопомрачительные моменты игры Карлоса Алькараса
ATP
18 июля 2023, 13:53 |
439
0

ВИДЕО. Умопомрачительные моменты игры Карлоса Алькараса

Испанский теннисист умеет найти выход из любой ситуации

18 июля 2023, 13:53 |
439
0
ВИДЕО. Умопомрачительные моменты игры Карлоса Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

16 июля испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Уимблдонский турнир, переиграв в финале шестикратного чемпиона Новака Джоковича.

Tennis TV решил вспомнить самые умопомрачительные розыгрыши в карьере Карлитоса, собрав нарезку из десяти лучших моментов.

Отметим, что Алькарас уже квалифицировался на АТР Finals, на котором в прошлом году не играл из-за травмы.

По теме:
ВИДЕО. Домогательства, алкоголь, курение. Откровенное интервью Деле Алли
ВИДЕО. Зинченко принял участие в представлении гостевой формы Арсенала
ВИДЕО. Динамо представило три комплекта формы на сезон 2023/24
Карлос Алькарас (теннисист) видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карьерный пик. 4 тренера, которые в новом сезоне дебютируют в АПЛ
Футбол | 17 июля 2023, 17:52 2
Карьерный пик. 4 тренера, которые в новом сезоне дебютируют в АПЛ
Карьерный пик. 4 тренера, которые в новом сезоне дебютируют в АПЛ

Каких результатов им удастся достичь – посмотрим, а затем и оценим…

ОФИЦИАЛЬНО. У Днепра-1 появился новый генеральный партнер
Футбол | 17 июля 2023, 21:38 0
ОФИЦИАЛЬНО. У Днепра-1 появился новый генеральный партнер
ОФИЦИАЛЬНО. У Днепра-1 появился новый генеральный партнер

На футболках команды появится логотип «Windrose»

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Футбол | 17.07.2023, 21:46
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал 18-летнего хавбека Виктиньо
Ночью на 18 июля Одесса и Николаев пережили несколько атак с воздуха
Война | 18.07.2023, 08:26
Ночью на 18 июля Одесса и Николаев пережили несколько атак с воздуха
Ночью на 18 июля Одесса и Николаев пережили несколько атак с воздуха
Ястремская и Володько узнали первых соперниц в основной сетке турниров WTA
Теннис | 17.07.2023, 19:20
Ястремская и Володько узнали первых соперниц в основной сетке турниров WTA
Ястремская и Володько узнали первых соперниц в основной сетке турниров WTA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
17.07.2023, 02:23 2
Футбол
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
Принц Насим Хамед назвал супертяжа номер один в мире
17.07.2023, 10:30 2
Бокс
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
17.07.2023, 20:31 135
Футбол
УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
УЕФА опубликовал список команд, уже квалифицировавшихся в группу ЛЧ
18.07.2023, 05:17
Футбол
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
ФОТО. После Уимблдона. Костюк отдыхает в Монте-Карло на берегу моря
16.07.2023, 16:19 24
Теннис
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют вторую годовщину
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют вторую годовщину
16.07.2023, 15:01 4
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
Сергей РЕБРОВ: «Килман является кандидатом в сборную Украины»
16.07.2023, 21:20 7
Футбол
ФОТО. Джокович заплакал. Церемония награждения после финала Уимблдона-2023
ФОТО. Джокович заплакал. Церемония награждения после финала Уимблдона-2023
16.07.2023, 21:36 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем