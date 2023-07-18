ВИДЕО. Умопомрачительные моменты игры Карлоса Алькараса

16 июля испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Уимблдонский турнир, переиграв в финале шестикратного чемпиона Новака Джоковича.

Tennis TV решил вспомнить самые умопомрачительные розыгрыши в карьере Карлитоса, собрав нарезку из десяти лучших моментов.

Отметим, что Алькарас уже квалифицировался на АТР Finals, на котором в прошлом году не играл из-за травмы.