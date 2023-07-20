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Украина. Премьер лига
20 июля 2023, 13:59 |
255
0

ПЕДРИНЬО Азеведо: «Надеюсь развиваться вместе с Шахтером»

Бразильский защитник – о переходе в донецкий клуб

20 июля 2023, 13:59 |
255
0
ПЕДРИНЬО Азеведо: «Надеюсь развиваться вместе с Шахтером»
ФК Шахтер Донецк. Педриньо Азеведо

21-летний бразильский фланговый защитник Педриньо Азеведо прокомментировал свой переход в донецкий «Шахтер»:

– Педриньо, добро пожаловать в «Шахтер»! Как тебя встретили и какие первые впечатления?
– Спасибо, меня приняли очень-очень хорошо. Уже вижу, что команда сплочена, все ребята очень приветливы, поэтому все просто замечательно.

– «Шахтер» – клуб с историей, который хорошо знают, в частности, в Бразилии. Следил ли ты раньше за донецкой командой?
– Да, я следил за выступлениями «Шахтера» уже давно – несколько лет. Это действительно большой клуб, где всегда было много бразильских футболистов. И я счастлив оказаться в такой команде!

– Какими своими сильными качествами ты можешь помочь команде?
– У меня высокая скорость и, кроме защитных функций, очень неплохо подключаюсь к атакам, поэтому надеюсь проявить свои лучшие черты в «Шахтере», развиваться вместе с командой и принести много пользы клубу.

– Какие цели ставишь лично перед собой?
– Хочу закрепиться в «Шахтере», хорошо играть, добывать трофеи и, как я уже говорил, сделать как можно больше для клуба.

– В Украине сейчас непростая ситуация – идет война. Что бы ты хотел сказать болельщикам «Шахтера» и всем украинцам?
– Хотел бы выразить свою солидарность и сказать, что мы все поддерживаем Украину в эти трудные времена. Мы – вместе с вами!

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Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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