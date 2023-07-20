Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар назвал трех лучших футболистов мира
Франция
20 июля 2023, 10:17 | Обновлено 20 июля 2023, 10:31
1429
1

Неймар назвал трех лучших футболистов мира

Бразилец – о достижениях «ПСЖ» в предыдущие сезоны

20 июля 2023, 10:17 | Обновлено 20 июля 2023, 10:31
1429
1
Неймар назвал трех лучших футболистов мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о том, почему атакующее трио парижского коллектива в составе Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и его не смогло добиться значимых успех в рядах команды.

«ПСЖ» не выиграл Лигу чемпионов, поэтому это лишь часть проблемы. У нас была очень сильная команда. Я, Месси и Мбаппе – три парня, которые являются лучшими в мире. Мы это знаем, но, к сожалению, это не сработало. Это стало минусом для нас. Очевидно, что мы хотели выиграть все. Мы были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедливым. Это не похоже на готовку торта по рецепту», – заявил Неймар.

Напомним, что по завершении сезона-2022/2023 трио Месси – Мбаппе – Неймар в «ПСЖ» распалось, так как команду покинул Лионель Месси, перешедший в «Интер Майами» из МЛС.

По теме:
Неймар признался в желании покинуть сборную Бразилии
Два Луиса Энрике и Фонсека. Назван весь тренерский штаб ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ выкупил вингера из ПСВ и отправил его в аренду в РБ Лейпциг
Неймар Лионель Месси Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Гвардиол идет к Гвардиоле, Ман Сити и РБ Лейпциг договорились
Футбол | 20 июля 2023, 06:17 0
Источник: Гвардиол идет к Гвардиоле, Ман Сити и РБ Лейпциг договорились
Источник: Гвардиол идет к Гвардиоле, Ман Сити и РБ Лейпциг договорились

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сделка между клубами согласована

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Футбол | 19 июля 2023, 17:47 23
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем

Чемпион мира по боксу заключил трудовое соглашение с футбольным клубом

Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Теннис | 19.07.2023, 11:16
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Тони Надаль назвал силу, способную остановить Алькараса
Вадим ГУТЦАЙТ: «Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта»
Другие виды | 20.07.2023, 08:55
Вадим ГУТЦАЙТ: «Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта»
Вадим ГУТЦАЙТ: «Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта»
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
Футбол | 19.07.2023, 17:50
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
Матчи на УПЛ-ТВ будут транслироваться бесплатно. Стали известны детали
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
Бавария была на 3 головы выше псж..просто уничтожала точно также как Барселону с месси
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
19.07.2023, 03:43
Футбол
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
19.07.2023, 14:58 66
Футбол
51-й номер рейтинга ATP отстранен от тенниса на 18 месяцев
51-й номер рейтинга ATP отстранен от тенниса на 18 месяцев
18.07.2023, 14:58
Теннис
Прошлогодний победитель Лиги наций сложил свои полномочия
Прошлогодний победитель Лиги наций сложил свои полномочия
19.07.2023, 20:58
Волейбол
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
18.07.2023, 23:59 2
Футбол
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
19.07.2023, 21:47 7
Теннис
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
19.07.2023, 20:55 9
Футбол
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
18.07.2023, 10:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем