Неймар назвал трех лучших футболистов мира
Бразилец – о достижениях «ПСЖ» в предыдущие сезоны
Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о том, почему атакующее трио парижского коллектива в составе Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и его не смогло добиться значимых успех в рядах команды.
«ПСЖ» не выиграл Лигу чемпионов, поэтому это лишь часть проблемы. У нас была очень сильная команда. Я, Месси и Мбаппе – три парня, которые являются лучшими в мире. Мы это знаем, но, к сожалению, это не сработало. Это стало минусом для нас. Очевидно, что мы хотели выиграть все. Мы были близки в раздевалке, но иногда футбол бывает несправедливым. Это не похоже на готовку торта по рецепту», – заявил Неймар.
Напомним, что по завершении сезона-2022/2023 трио Месси – Мбаппе – Неймар в «ПСЖ» распалось, так как команду покинул Лионель Месси, перешедший в «Интер Майами» из МЛС.
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