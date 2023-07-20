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Украина. Вторая лига
20 июля 2023, 09:54 | Обновлено 20 июля 2023, 09:55
545
0

Экс-голкипер Черноморца может перейти в команду Второй лиги

Дмитрий Непогодов находится в тренировочном лагере команды «ЮКСА»

20 июля 2023, 09:54 | Обновлено 20 июля 2023, 09:55
545
0
Экс-голкипер Черноморца может перейти в команду Второй лиги
ФК Черноморец. Дмитрий Непогодов

Как стало известно Sport.ua, в тренировочном лагере команды «ЮКСА» из Киевской области находятся 35-летний экс-голкипер «Черноморца» Дмитрий Непогодов (21 матч за в минувшем сезоне УПЛ) и 22-летний фланговый полузащитник Эрик Бейер из «Скорука» (12 матчей в предыдущем чемпионате Первой лиги). Накануне оба сыграли за «ЮКСА» в контрольном матче с «Полесьем» из Ставок (0:1).

Ранее контракты с новичком ПФЛ подписали защитники Дмитрий Махнев («Карпаты»), Олег Синегуб («Ингулец»), Андрей Демиденко («Металлист 1925»), Никита Кононов («Днепр-1»), полузащитники Антон Евдокимов (ЛНЗ), Илья Цуркан («Скорук»), Кирилл Ховайко («Стандарт» Новые Санжары) и Матвей Харченко (последняя известная команда – «Александрия» U21).

Напомним, главным тренером «ЮКСА» в начале июля был назначен экс-наставник «Миная» Николай Цымбал. В своем дебютном матче на профессиональном уровне коллектив из села Тарасовка сыграет на выезде со столичным «Локомотивом». Базовый день 1-го тура Второй лиги – 6 августа.

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Дмитрий Непогодов ЮКСА Тарасовка трансферы инсайд Вторая лига Украины Николай Цымбал
Источник Sport.ua
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