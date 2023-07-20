Экс-голкипер Черноморца может перейти в команду Второй лиги
Дмитрий Непогодов находится в тренировочном лагере команды «ЮКСА»
Как стало известно Sport.ua, в тренировочном лагере команды «ЮКСА» из Киевской области находятся 35-летний экс-голкипер «Черноморца» Дмитрий Непогодов (21 матч за в минувшем сезоне УПЛ) и 22-летний фланговый полузащитник Эрик Бейер из «Скорука» (12 матчей в предыдущем чемпионате Первой лиги). Накануне оба сыграли за «ЮКСА» в контрольном матче с «Полесьем» из Ставок (0:1).
Ранее контракты с новичком ПФЛ подписали защитники Дмитрий Махнев («Карпаты»), Олег Синегуб («Ингулец»), Андрей Демиденко («Металлист 1925»), Никита Кононов («Днепр-1»), полузащитники Антон Евдокимов (ЛНЗ), Илья Цуркан («Скорук»), Кирилл Ховайко («Стандарт» Новые Санжары) и Матвей Харченко (последняя известная команда – «Александрия» U21).
Напомним, главным тренером «ЮКСА» в начале июля был назначен экс-наставник «Миная» Николай Цымбал. В своем дебютном матче на профессиональном уровне коллектив из села Тарасовка сыграет на выезде со столичным «Локомотивом». Базовый день 1-го тура Второй лиги – 6 августа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Женская теннисная организация обещает все детально рассмотреть и прокомментировать эпизод
Важные события во всех видах спорта