Еще одна бывшая девушка Зверева обвинила его в домашнем насилии
Сумма запрашиваемой компенсации составляет чуть менее полумиллиона евро
Прокуратура Берлина подала ходатайство о наложении штрафа на Александра Зверева. Известный теннисист обвиняется в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке, экс-участнице конкурса «Новая топ-модель Германии» Бренде Патеа.
По информации источника, сумма запрашиваемой компенсации составляет чуть менее полумиллиона евро. На данный момент выпущен ордер на штраф, при оплате которого будущее дело может слушаться в закрытом режиме.
Если Зверев будет признан виновным в суде, то он будет иметь две недели на подачу апелляции. До вынесения окончательного приговора действует презумпция невиновности.
Это не первый случай, когда Зверев сталкивается с подобными обвинениями. В ноябре 2020 года тогдашняя девушка Зверева, Ольга Шарыпова, обвинила 26-летнего спортсмена в домашнем насилии. Зверев тогда категорически отрицал эти обвинения. Шарыпова не обращалась в правоохранительные органы, а ATP пришла к выводу, что правил ассоциации нарушено не было.
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