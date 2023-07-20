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ATP
20 июля 2023, 07:55 | Обновлено 20 июля 2023, 07:59
611
0

Еще одна бывшая девушка Зверева обвинила его в домашнем насилии

Сумма запрашиваемой компенсации составляет чуть менее полумиллиона евро

20 июля 2023, 07:55 | Обновлено 20 июля 2023, 07:59
611
0
Еще одна бывшая девушка Зверева обвинила его в домашнем насилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Звєрєв

Прокуратура Берлина подала ходатайство о наложении штрафа на Александра Зверева. Известный теннисист обвиняется в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке, экс-участнице конкурса «Новая топ-модель Германии» Бренде Патеа.

По информации источника, сумма запрашиваемой компенсации составляет чуть менее полумиллиона евро. На данный момент выпущен ордер на штраф, при оплате которого будущее дело может слушаться в закрытом режиме.

Если Зверев будет признан виновным в суде, то он будет иметь две недели на подачу апелляции. До вынесения окончательного приговора действует презумпция невиновности.

Это не первый случай, когда Зверев сталкивается с подобными обвинениями. В ноябре 2020 года тогдашняя девушка Зверева, Ольга Шарыпова, обвинила 26-летнего спортсмена в домашнем насилии. Зверев тогда категорически отрицал эти обвинения. Шарыпова не обращалась в правоохранительные органы, а ATP пришла к выводу, что правил ассоциации нарушено не было.

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скандал Александр Зверев lifestyle
Источник RTL
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