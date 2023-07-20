Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико одобрил аренду Феликса в Барселону
Испания
20 июля 2023, 05:38 |
369
0

Атлетико одобрил аренду Феликса в Барселону

Каталонцы получат и опцию выкупа

20 июля 2023, 05:38 |
369
0
Атлетико одобрил аренду Феликса в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Португальский нападающий Жоау Феликс в ближайшие дни может сменить мадридский «Атлетико» на «Барселону».

«Матрасники» дали свое согласие на переход 23-летнего игрока в стан «блауграны» на правах аренды. Кроме этого, испанский клуб получит право выкупа контракта Феликса.

Окончательно вопросы по сделке могут быть закрыты уже на этой неделе.

Ранее, напомним, Жоау Феликс заявил, что выступление за испанскую «Барселону» является его мечтой.

По теме:
Источник: Гвардиол идет к Гвардиоле, Ман Сити и РБ Лейпциг договорились
ОФИЦИАЛЬНО. Унион Берлин для Лиги чемпионов усилился хавбеком из Герты
Ньюкасл договорился о переходе Барнса из Лестера
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Феликс трансферы трансферы Ла Лиги
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
Теннис | 19 июля 2023, 21:47 6
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии

Стоит надеяться, что Катерина Байндл выбьет Амариссу Тот...

Неймар признался в желании покинуть сборную Бразилии
Футбол | 20 июля 2023, 04:56 0
Неймар признался в желании покинуть сборную Бразилии
Неймар признался в желании покинуть сборную Бразилии

Игрок хотел уйти после ЧМ-2022

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Футбол | 19.07.2023, 17:47
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик подписал годичный контракт с Полесьем
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Футбол | 19.07.2023, 16:58
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Футбол | 19.07.2023, 23:59
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Лига чемпионов. Итоги Q1. Определены все пары 2-го раунда квалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
19.07.2023, 20:45 1
Теннис
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
Лига чемпионов Q1. Сухой матч Коваля, Шериф и Ракув вышли во 2-й раунд
18.07.2023, 23:59 2
Футбол
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
Ультрас Шахтера выступили против вхождения Алексея Гая в штаб горняков
18.07.2023, 21:50 30
Футбол
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
Теннисистка из США получила за допинг 4 года дисквалификации
18.07.2023, 08:43
Теннис
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
19.07.2023, 14:58 66
Футбол
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
18.07.2023, 20:53 1
Мир азарта
Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
Что случилось? Ярмоленко пропустил спарринг с Арисом по неожиданной причине
19.07.2023, 03:43
Футбол
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
Усик признался, что копировал движения легендарного британского боксера
18.07.2023, 10:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем