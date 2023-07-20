Испания20 июля 2023, 05:38 |
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Атлетико одобрил аренду Феликса в Барселону
Каталонцы получат и опцию выкупа
20 июля 2023, 05:38 |
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Португальский нападающий Жоау Феликс в ближайшие дни может сменить мадридский «Атлетико» на «Барселону».
«Матрасники» дали свое согласие на переход 23-летнего игрока в стан «блауграны» на правах аренды. Кроме этого, испанский клуб получит право выкупа контракта Феликса.
Окончательно вопросы по сделке могут быть закрыты уже на этой неделе.
Ранее, напомним, Жоау Феликс заявил, что выступление за испанскую «Барселону» является его мечтой.
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